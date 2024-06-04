Foça'da ‘Ekoköy’ projesinin iptali istendi

İzmir’de Eski Foça-Yeni Foça sahil şeridi başta olmak üzere son dönemde gündeme gelen “lüks konut projeleri” Foça’yı tehdit etmeye devam ediyor.

Foça Tarih ve Doğa Platformu, İzmir’in Foça ilçesindeki "Ekoköy" projesine verilen yapılaşma ruhsatlarının iptali için bugün bir açıklama yaptı.

Projenin inşaat alanında yapılan açıklamada, "Ekoköy ekolojik tarım değil rant ve betonlaşma projesidir" pankartı açıldı ve "Mühürleme değil ruhsatlar iptal edilsin" ile "Ekoköy ekolojik tarım değil rant ve betonlaşma projesidir" dövizleri taşındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, söz konusu projelerin ekolojiyle değil, rantla ilgili olduğunu ve projelerin Foça’yı tehdit ettiğini söyledi.

“Hobi bahçeleri”

Sağlam, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Birçok tarım arazisinin imarsız bir şekilde yasal olmayan yollarla yapılaşmaya açılıyor. Son dönemde mantar gibi türeyen hobi bahçeleri ve peş peşe bölgede çıkan yangınlar endişelerimizi artırıyor. Endişemiz, iklim krizinin tehdit ettiği tarım alanları ve su kaynaklarımızdır. Endişemiz bölgenin imara açılarak yeni yapılaşmanın önünün açılmasıdır. Foça Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 2022 yılında nüfus yoğunluğuna neden olacak 510 dönümlük mera alanını Encümen kararıyla Cevizli Bahçeye çevirdi. Ardında da 'Ekoköy Ekolojik Turizm Projesi' adı altındaki villa ruhsatı verdi.

"Elektrik ve su kesintileri ayyuka çıkmışken, binlerce ‘lüks konut’ projesiyle bu sorunun içinden çıkılmaz hâl alacağı biliniyor. Artan nüfus yoğunluğu, yetersiz altyapı, deniz ve kıyı kirliliğine neden oluyor. 2022 yılından bu yana söylediklerimize üç maymunu oynayıp projeye 14 adet ruhsat verenler, denetim yetkilerinizi neden kullanmadınız? Bir kere daha söylüyoruz; Ekoköy projesinde istinat duvarı ve hafriyat olmaz. Foça Belediyesi, mühürleme yerine biran önce verdiği ruhsatları iptal ederek neden olduğu çevre felaketine son vermelidir.”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın da projeye karşı Meclis’te yürüttükleri mücadeleyi anlatarak, belediyenin tepkiler üzerine inşaatı mühürlediğini söyledi.

Açıklamanın ardından Foça Belediyesi'ne geçen kitle, yapı ruhsatının iptali için ilçede toplanan imzaları belediyeye teslim etti.