ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 09:38 3 Mart 2026 09:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 09:40 3 Mart 2026 09:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Foça Barış Kadınları 10. yılını sergiyle kutladı

Kadınlar, 2015 yılında Suruç’ta 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından bir araya gelerek örgütlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Foça Barış Kadınları 10. yılını sergiyle kutladı

Foça Barış Kadınları, 10 yıllık mücadele ve dayanışma sürecini bir haftalık sergiyle kutladı. Foça’da açılan sergide, grubun katıldığı eylemlerden fotoğraflar ile eylemlerde kullanılan döviz ve materyaller yer aldı.

Kadınlar, 2015 yılında Suruç’ta 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından bir araya gelerek örgütlendi.

O tarihten bu yana yalnızca kadın hakları alanında değil; insan hakları, demokrasi ve çevre mücadelesinde de aktif rol üstlendiler. Foça’daki sivil toplum çalışmalarına öncülük eden grup, farklı yapılarla dayanışma içinde şiddete, haksızlığa ve yoksulluğa karşı ses yükseltti.

Serginin açılışında konuşan Foça Barış Kadınları üyesi Nermin Korkmaz, dünyada yükselen otoriter ve militarist politikaların temel hakları tehdit ettiğini söyledi. Korkmaz, savaşlara, kadın cinayetlerine, cezasızlığa ve LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı politikalara dikkat çekerek, kadınların barış, eşitlik ve özgürlük talebiyle bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte grubun 10 yıllık mücadelesini anlatan kısa film gösterildi, Foça’da yaşayan barış gönüllüsü Esin Bakırcıoğlu keman dinletisi sundu. Sergi, 8 Mart gece yürüyüşüne kadar ziyaret edilebilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Foça Barış Kadınları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git