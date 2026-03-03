Foça Barış Kadınları 10. yılını sergiyle kutladı

Foça Barış Kadınları, 10 yıllık mücadele ve dayanışma sürecini bir haftalık sergiyle kutladı. Foça’da açılan sergide, grubun katıldığı eylemlerden fotoğraflar ile eylemlerde kullanılan döviz ve materyaller yer aldı.

Kadınlar, 2015 yılında Suruç’ta 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından bir araya gelerek örgütlendi.

O tarihten bu yana yalnızca kadın hakları alanında değil; insan hakları, demokrasi ve çevre mücadelesinde de aktif rol üstlendiler. Foça’daki sivil toplum çalışmalarına öncülük eden grup, farklı yapılarla dayanışma içinde şiddete, haksızlığa ve yoksulluğa karşı ses yükseltti.

Serginin açılışında konuşan Foça Barış Kadınları üyesi Nermin Korkmaz, dünyada yükselen otoriter ve militarist politikaların temel hakları tehdit ettiğini söyledi. Korkmaz, savaşlara, kadın cinayetlerine, cezasızlığa ve LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı politikalara dikkat çekerek, kadınların barış, eşitlik ve özgürlük talebiyle bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte grubun 10 yıllık mücadelesini anlatan kısa film gösterildi, Foça’da yaşayan barış gönüllüsü Esin Bakırcıoğlu keman dinletisi sundu. Sergi, 8 Mart gece yürüyüşüne kadar ziyaret edilebilecek.

