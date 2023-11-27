Floyd’u öldüren polise cezaevinde bıçaklı saldırı

ABD’de George Floyd’un boğarak öldürdükten sonra tutuklanıp 22,5 yıl hapse mahkum edilen ve polislikten atılan 47 yaşındaki Derek Chauvin, tutulduğu Arizona eyaletindeki federal hapishanede bir mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, The Associated Press’e dün yaptığı açıklamada, Chauvin’in ağır yaralandığını söyledi.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada bıçaklanma olayı doğrulandı ancak Chauvin’in ismine yer verilmedi. Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison da CNN’e yaptığı açıklamada, Derek Chauvin’in durumunun stabil olduğunu açıkladı.

46 yaşındaki siyah ABD'li George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi tüm ülkede "Siyah Hayatlar Önemlidir" (Black Lives Matter) eylemlerini başlattı. Minnesota eyaletinde 2021'de sonuçlanan yargılamada cinayet ve taksirle öldürme suçlamalarından 22,5 yıl hapse mahkum edilen Derek Chauvin, federal yargılamada da Floyd'un vatandaşlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 21 yıl ceza daha aldı. Olayla ilgili ayrıca 3 polise daha ceza verildi.

Ne olmuştu? Minneapolis kentinde, siyah ABD'li George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardı ve bilincini kaybetti. Acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirdi, kitlesel protestolar düzenlendi. Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra tutuklandı. Hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden insan öldürme suçlamalarıyla dava açıldı. Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Daha sonra çıktığı duruşmada kefaleti kaldırılan Chauvin tekrar tutuklandı. Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Olay günü Cauvin ile birlikte görev yapan diğer polis memurları J Alexander Kueng, Tou Thao ve Thomas Lane ikinci derece kasıtsız cinayet ve insan öldürmeye yardım ve yataklıkla suçlandı. Dört polis memuru ayrıca George Floyd'un sivil haklarını ihlalle de yargılanıp mahkum edildi.

(AS)