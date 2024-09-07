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Yayın Tarihi: 7 Eylül 2024 15:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Eylül 2024 16:08
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FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor

Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ordusunun Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesini Filistin'le dayanışma içinde olanları korkutma çabası olarak gördüklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor
Fotoğraf: Uluslararası Dayanışma Hareketi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ordusunun Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Eygi'nin öldürülmesi) İşgalin halkımızın masum insanlarına ve İsrail zulmü ve terörizmine karşı duran herkese karşı uyguladığı vahşeti ve şiddeti vurguluyor," dendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, "Bu cinayet, Filistin'le dayanışma içinde olanların ezilmesi ve korkutulmasını hedefliyor" denilen açıklamada, Eygi'nin öldürülmesindeki tüm sorumluluğun İsrail hükümetinde olduğu kaydedildi.

FKÖ, açıklamasında ayrıca uluslararası hukuka ve sözleşmelere yönelik ihlalleri ve uygulamaları durdurması, uluslararası kararlara uyması için İsrail'in gerçek bir baskıya maruz kalması çağrısı yaptı.

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Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi

İsrail askerleri, dün (6 Eylül) işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

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filistin-israil sorunu Ayşenur Ezgi Eygi filistin kurtuluş örgütü Batı Şeria
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