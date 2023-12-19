“Fiyat etiketi” Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, “fiyat listeleri, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”

Uygulama 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Bakanlıktan açıklama: Tüketici şikayetleri

Ticaret Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Açıklamaya göre, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda tüketici şikayeti ulaştı:

“Bakanlığa intikal eden bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu. Düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlardan da uygun görüş alınarak yönetmelik değişikliği yapıldı.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.” (AS)