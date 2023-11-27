Fırtınada iki ilde iki kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde sarı ve turuncu kodlu uyarıların yapıldığı fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada, en çok ihbarın İzmir'den geldiğini belirtti.

AFAD, dün akşamki açıklamasında, “Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerinden gelmiştir” dedi.

198 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 16 ilde olumsuz hava koşullarının sebep olduğu olaylardan etkilenen 198 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yurt genelindeki olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının yaşandığı belirtildi.

Yağış ve fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da meydana gelen göçüklerde iki kişi hayatını kaybetti; 4’ü asker 10 kişi yaralandı.

Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara verildi

Bugün için kar uyarısı

Meteoroloji’nin 27 Kasım (bugün) tarihli hava durumu raporuna göre, Karadeniz Bölgesi, Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken yurdun büyük bölümünde de sağanak yağış etkisini artıracak.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. (AS)