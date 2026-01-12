ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:26 12 Ocak 2026 09:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 09:47 12 Ocak 2026 09:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Fırtına tedbiri: Motosiklet ve scooterlara trafiğe çıkma yasağı

Kocaeli ve Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

Fırtına tedbiri: Motosiklet ve scooterlara trafiğe çıkma yasağı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 24.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Bir tedbir kararı da Tekirdağ'dan

Tekirdağ'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve scooterların bugün trafiğe çıkması yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 12 Ocak Pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

(NÖ)

