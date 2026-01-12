Fırtına tedbiri: Motosiklet ve scooterlara trafiğe çıkma yasağı

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 24.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Bir tedbir kararı da Tekirdağ'dan

Tekirdağ'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve scooterların bugün trafiğe çıkması yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 12 Ocak Pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

(NÖ)