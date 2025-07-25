‘Fırat’ın Salı’ Pülümür’den yola çıktı

Dersim’in Pülümür ilçesinde, Pülümür Belediyesi ve Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi’nin katkılarıyla düzenlenen “Fırat’ın Salı” etkinlikleri başladı.

Şiir, müzik ve sözlü kültür buluşmalarını içeren etkinlik dizisi, kolektif kültürel üretimi teşvik etmeyi ve yerelden evrensele uzanan bir paylaşım alanı oluşturmayı hedefliyor.

İlk etkinlik, dün (24 Temmuz) Pir Sultan Abdal Ocağı’nda yapılacak muhabbet buluşmasıyla gerçekleşti ve 2022 yılında hayatını kaybeden Mehmet Çelebi Dede’ye ithaf edildi.

Muhabbet buluşmasında Dertli Divani, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Can Pala, Ertan Tekin ve Özgür Polat sahne aldı. Etkinlik dizisi, bölgedeki Alevi inanç mekânlarında kültürel belleğin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kardeş Türküler atölyesi

Etkinlik dizisinin ikinci ayağı ise 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Kardeş Türküler Atölyesi olacak. Katılımcılar iki gün boyunca Kardeş Türküler repertuarından şarkılar üzerine çalışacak ve Bal Festivali kapsamında Pülümür Meydanı’nda birlikte sahne alacak.

Atölyenin ilk gününde yerel sanatçılar ve sözlü tarih aktarıcılarının katılımıyla müzikli bir muhabbet programı da gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin genel sanat yönetmenliğini üstlenen Ümit Altaş, “Fırat’ın Salı”nın yalnızca konserlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda üretime dayalı bir kültürel ekosistem kurmayı amaçladığını belirtiyor. Altaş, “Amacımız sadece sahne kurmak değil; müzisyen, dinleyici ve gönüllülerle birlikte dayanışma ve paylaşım ortamı yaratmak,” diyor.

Projede, üretimlerin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla bir telif koruma sistemi oluşturulması da planlanıyor. Altaş’ın uzun vadeli hedefi ise Fırat kıyılarında müziğin belleğini yaşatacak bir “Nağmeler Evi” kurmak.