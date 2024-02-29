Fırat Tanış’tan hakkındaki uzaklaştırma kararıyla ilgili açıklama

Eski partnerine psikolojik şiddet uyguladığı, partnerini tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yayımladı.

İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığı, kendisini tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldığını Piyanist ve besteci, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığı, kendisini tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldığını duyurmuştu

6284

Tanış’ın “Açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum,” dediği ve sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

“Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

“Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum.” (TY)