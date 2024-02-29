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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 15:24
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Fırat Tanış’tan hakkındaki uzaklaştırma kararıyla ilgili açıklama

Şiddet faili olduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan oyuncu Fırat Tanış, “Bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum,” diyerek yaptığı açıklamada mağdur olduğunu iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fırat Tanış’tan hakkındaki uzaklaştırma kararıyla ilgili açıklama

Eski partnerine psikolojik şiddet uyguladığı, partnerini tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yayımladı.

Piyanist ve besteci İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığı, kendisini tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldığını duyurmuştu.

6284 

Tanış’ın “Açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum,” dediği ve sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

“Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. 

“Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum.” (TY)

İklim Tamkan’dan Fırat Tanış açıklaması: Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldım
İklim Tamkan’dan Fırat Tanış açıklaması: Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldım
28 Şubat 2024

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