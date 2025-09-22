Fırat Haber Ajansı’na erişim engeli

Fırat Haber Ajansı’nın alan adı anf-news.com, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10014 sayılı kararıyla erişime engellendi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) duyurduğu kararda, engellemenin gerekçesi millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.
Fırat Haber Ajansı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10014 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/I6KMtL3YHA pic.twitter.com/O9JyhkGpyY— EngelliWeb (@engelliweb) September 22, 2025
Merkezi Brüksel’de bulunan ve Türkçe, Kürtçe ile İngilizce yayın yapan ANF’nin internet sitesine Türkiye’den ilk erişim kısıtlaması 2011 yılında, 36 Kürtçe içerikli siteyle birlikte getirildi. 2009-2014 yılları arasında farklı mahkeme kararlarıyla siteye erişim dönem dönem engellendi.
Açılan davalar sonucunda 2014’te siteye erişim kısa süreliğine sağlansa da, 24 Temmuz 2015’te site yeniden erişime kapatıldı. (TY)