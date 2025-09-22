ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 17:03
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 17:19
1 dk Okuma

Fırat Haber Ajansı’na erişim engeli

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engelleme gerekçesini “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fırat Haber Ajansı’na erişim engeli

Fırat Haber Ajansı’nın alan adı anf-news.com, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10014 sayılı kararıyla erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) duyurduğu kararda, engellemenin gerekçesi millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.

👉 Sitenin erişim engeli eylül ayı başlarında kaldırılmıştı ve siteye VPN kullanılmadan girilebiliyordu.

Merkezi Brüksel’de bulunan ve Türkçe, Kürtçe ile İngilizce yayın yapan ANF’nin internet sitesine Türkiye’den ilk erişim kısıtlaması 2011 yılında, 36 Kürtçe içerikli siteyle birlikte getirildi. 2009-2014 yılları arasında farklı mahkeme kararlarıyla siteye erişim dönem dönem engellendi.

Açılan davalar sonucunda 2014’te siteye erişim kısa süreliğine sağlansa da, 24 Temmuz 2015’te site yeniden erişime kapatıldı. (TY)

ANF fırat haber ajansı ifade özgürlüğü barış ve demokratik toplum süreci
ilgili haberler
SANSÜRE KARŞI SÖYLEŞİLER
Fırat Haber Ajansı'na Erişim 24 Gündür Yasak
17 Ağustos 2015
/haber/firat-haber-ajansi-na-erisim-24-gundur-yasak-166867
ANF'ye Siber Saldırı
15 Haziran 2011
/haber/anf-ye-siber-saldiri-130757
Fırat Haber Ajansı İngilizce Yayına Geçti
17 Mayıs 2010
/haber/firat-haber-ajansi-ingilizce-yayina-gecti-122033
