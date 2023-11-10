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HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 17:25
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 17:34
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Firari müteahhit Mehmet Özat depremzedeler tarafından yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan Emlakbank Evleri’nin müteahhidi Mehmet Özat’ı, ailesinden 9 kişiyi depremde kaybeden Sinem Boyacı Ankara’daki bir alışveriş merkezinin açık otopark alanında beklerken fark etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/firari-muteahhit-mehmet-ozat-depremzedeler-tarafindan-yakalandi.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı'nın ihbarıyla gözaltına alındı.

Antakya'da müteahhitliğini yaptığı ve depremde çöken Emlakbank Evleri'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ilçeden kaçan Özat hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, aradan geçen sürede bulunamayan Özat, bugün öğle saatlerinde Bilkent'teki alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görüldü. Özat'ın yaptırdığı binanın depremde yan taraftaki binanın üzerine yıkılması sonucu ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, bu sırada kimliğini sorduğu Özat ile diyaloğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Boyacı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alan Özat, Beytepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Burada ifadesi alınan Özat, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sinem Boyacı: Kaçmaya çalıştı, tuttum

Depremde yakınlarını kaybeden Sinem Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada alışveriş merkezinde stant açtığını belirterek, Özat'ı bu sırada karşıdan gelirken fark ettiğini söyledi.

Yanına yaklaştığında saati sorduğunu, yakından görünce Mehmet Özat olduğu kanaatine vardığını ifade eden Boyacı, "Ona 'Mehmet Özat mısın' diye sordum. Önce 'değilim' dedi sonra kimliğini görmek istedim ve itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim çünkü 9 aydır kaçıyor ve birçok insanın kendi ailemden de 9 kişinin kaybına sebep olan bir insan. Adalete teslim etmek istedim. Kaçmaya çalıştı, tuttum sonra da polise teslim ettim" diye konuştu.

(VC)

6 Şubat depremleri hatay Antakya depremzedeler
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7 Ağustos 2023
/haber/yikimla-ilgili-kamu-gorevlileri-de-sorusturulmali-282363
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/haber/deprem-sorusturmalarinda-351-kisi-tutuklandi-282195
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/haber/cumhurbaskani-erdogan-hakkinda-yikilan-binalarla-ilgili-suc-duyurusu-274093
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