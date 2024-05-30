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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 16:25
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AYHAN BORA KAPLAN DAVASI

Firari gizli tanık Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Hakkında ‘kırmızı bülten’ bulunan Serdar Sertçelik, 6 Temmuz’a kadar ‘geçici olarak’ tutuklu kalacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Firari gizli tanık Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandığı ve ‘geçici’ olarak tutuklandığı bildirildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın konuya ilişkin sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım şöyle:

“Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de ‘M7’ kod adlı gizli tanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.”

Serdar Sertçelik'in ifadeleri ve Ankara Emniyeti'ndeki soruşturma hakkında neler biliyoruz?
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Ne olmuştu?

28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurt dışına çıkmıştı.

Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü.

Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı.

Başsavcılık, 16 Mayıs’ta üç sivil kişi ve bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuş, toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükselmişti.

Aynı gün, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında halen yedi kişinin gözaltında olduğu ve şüphelilerle ilgili MASAK raporu temin edildiği açıklanmıştı.

18 Mayıs’ta Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ine sevk edilen dördü polis, yedi kişi, bir gün sonra "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli N.Ö.K. 21 Mayıs’taki hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverilmişti.

Şüphelilerle birlikte hareket ettiği öne sürülen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. 21 Mayıs’ta gözaltına alınmış, 24 Mayıs’ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

(VC)

serdar sertçelik Ayhan Bora Kaplan kırmızı bülten
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