“Finike bakımevindeki görüntülerin sorumluluğu veteriner hekimlere yüklenemez”

Antalya Veteriner Hekimler Odası, Finike ilçesindeki bakımevinde tutulan, son derece sağlıksız oldukları ve aç bırakıldıkları 9 Şubat’ta sosyal medyaya yansıyan köpekler ile yerel yönetimlerin sorumluluğuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Hayvan refahının veteriner hekimlerin en temel hassasiyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Oda, söz konusu hak ihlallerinin sorumluluğunun bakımevinde görev yapan meslektaşlarına “yıkılamayacağını” ifade etti.

Yerel yönetimlerin sorumluluğu

Oda’nın bugün yayımladığı açıklama şöyle:

“Antalya, Finike ilçemizde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezinde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, tüm hayvanların yaşam hakkını ve refahını korumak adına yemin etmiş veteriner hekimler olarak, bizleri de derinden üzmüştür. Hayvan refahı, Antalya Veteriner Hekimler Odası’nın en temel hassasiyetlerinden biridir. Ancak yaşanan bu olumsuzlukların ve kamuoyuna yansıyan nahoş görüntülerin, bakımevinde görev yapan iki Veteriner Hekim meslektaşımız sorumluluğundaymış gibi bir algı oluşturulmasını asla kabul edemeyiz.

“Oda Başkanımız T. Murat Karabayoğlu görevli meslektaşlarımız ile hemen irtibata geçmiş olup, kendilerine her türlü desteğin sunulacağını ifade etmiştir. Söz konusu bakımevinde uzun süredir kısıtlı imkanlara ve ciddi personel ile altyapı eksikliklerine rağmen, meslektaşlarımız büyük fedakârlıklar göstererek görevlerini sürdürdükleri, ayrıca sahada tespit ettikleri eksiklik ve ihtiyaçları düzenli olarak amirlerine bildirdikleri bilinmektedir. 20.11.2025 tarihinde mülkiye müfettişi denetimleri sırasında tespit edilen fiziki eksiklikler kuruma bildirilmiştir. Ayrıca 02.02.2026’da kurum hekimleri tarafından süregelen sorunlar tekrar rapor edilerek sunulmuştur. Yapısal eksikliklerin ve idari ihmallerin sorumluluğu, sahada görev yapan Veteriner Hekimlere yüklenemez.

Bu canlar bu hale gelene kadar hiç mi görmediniz?@finikebelediye Bu nasıl bir vicdansızlıktır?



Büyük çoğunluğu:

📌 İleti derecede uyuz

📌 Viral enfeksiyonlu

📌 Gözleri kapanmış, yaraları açık

📌 Zayıf, halsiz, bitkin

📌 Tedavisiz ve karantinadan uzak şekilde iç içe… pic.twitter.com/aH8hREnHwQ — Haydar Özkan (@haydarozkan06) February 10, 2026

“Unutulmamalıdır ki belediyelerin, sahipsiz hayvanlar için tam donanımlı rehabilitasyon ve bakımevi kurma yükümlülüğü, 20 yılı aşkın süredir önlerinde açık ve bağlayıcı yasal hüküm olarak durmaktayken birçok yerel yönetim bu görevlerini yerine getirmediği gibi bazılarının ise mevzuatı şeklen uyguladığı görülmektedir. Nitekim Antalya’da halihazırda birçok belediyede Veteriner İşleri Müdürlüğü bulunmamakta, bulunanların çoğunda ise sorumlu olarak farklı meslek mensuplarından kişiler bulunmaktadır. Antalya Veteriner Hekimler Odası olarak;

Hayvan refahını zedeleyen her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu,

Mesleki etik ve ilkeler doğrultusunda görev yapan veteriner hekim meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu,

Sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağımızı meslek camiamıza ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.”