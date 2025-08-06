ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 16:52
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 17:02
2 dk Okuma

Fındıkta zirai don rekolteyi vurdu, TMO Giresun kalite için alım fiyatını 200 TL olarak açıkladı

Nisan ayında yaşanan zirai don sonrası fındıkta rekolte yüzde 37 düşerken, TMO alım fiyatlarını yukarı çekti. Giresun kalite için fiyat 200 TL olarak açıkladı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO'nun fiyatı referans fiyattır. Üreticiler bu fiyatın altında ürünlerini satmasınlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fındıkta zirai don rekolteyi vurdu, TMO Giresun kalite için alım fiyatını 200 TL olarak açıkladı
Fotoğraf: Hayati Akçay / AA

TMO 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi

Alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre kilogram başına Giresun kalite için 200 lira, levant kalite için 195 lira oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Buna göre yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

TMO’nun 2024’te alım için belirlediği fiyat Giresun kalite için 132 lira, levant kalite için de 130 liraydı.

Alımlara 25 Ağustos'ta başlanacak

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

Üreticiler 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresi veya "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

Güldal: TMO'nun fiyatı referans fiyat

Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sahadaki gözlemlere dayalı yapılan belirlemelere göre, fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olmasının beklendiğini söyledi.

"Malum fındıkta nisan ayında çok önemli zirai don hadisesi meydana geldi. Bu kapsamda fındıkta da bir zarar oluştu. Baktığımızda bu sene yüzde 37 kayıp söz konusu ki geçen sene 717 bin ton olan rekolte bu sene 453 bin ton.” dedi.

Fındık alımındaki kriterlerden bahseden Güldal "Rutubet oranının yüzde 6,5 olmasını bekleyeceğiz. Sağlam iç fındık oranının yüzde 40 ve üzerinde olmasını arayacağız. Buruşuk iç fındık oranının yüzde 10 ve altında olması lazım. Çürük ve bozuk iç fındık oranı, geçen yıla kadar biliyorsunuz yüzde 5'ti. Geçen yıl kokarca zararlısından dolayı üreticilerimize bir nebze katkı sunmak için yüzde 7'ye çıkartmıştık. Yabancı madde oranı binde 5 ve altında olacak. Kabuklu fındık içerisinde bulunan taş, toprak gibi yabancı maddeler oranı da yüzde 10 ve altında olacak." diye konuştu.

Fındığın kurutulmasının önemine işaret eden Güldal, "Kurutmadan gelen ürünlerin tekrar kurutmaya dönmesi gibi bir fazladan zaman ve iş kaybı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla kurutmaya da çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak TMO'nun fiyatının referans fiyat olduğundan bahseden Güldal “Üreticilerin bu fiyatın altında ürünlerini satmamalarını önemle ifade etmek istiyoruz.” dedi.

Güldal Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yüzde 64'ünü tek başına üstlendiğini ve ürünün yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiğini belirtti. Geçen yıl 2,5 milyar dolarlık döviz getirisi sağlandığını aktardı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fındık
ilgili haberler
Çiftçi-Sen hesapladı: Fındıkta kilogram maliyeti 124,5 TL
22 Temmuz 2024
/haber/ciftci-sen-hesapladi-findikta-kilogram-maliyeti-124-5-tl-297723
Özel: Fındıkta taban fiyat 160 TL olsun
16 Temmuz 2024
/haber/ozel-findikta-taban-fiyat-160-tl-olsun-297555
CHP’li Gezmiş’ten iktidara ‘fındık’ çağrısı: 150 liranın altı hak gaspıdır
19 Haziran 2024
/haber/chpli-gezmisten-iktidara-findik-cagrisi-150-liranin-alti-hak-gaspidir-296620
TZOB'DEN ARSLAN SOYDAN
"Fındık fiyatları piyasada kasten düşük tutuluyor"
11 Haziran 2024
/haber/findik-fiyatlari-piyasada-kasten-dusuk-tutuluyor-296416
Fındık üreticisi: Çoğumuzun tüccara borcu var
28 Ekim 2022
/haber/findik-ureticisi-cogumuzun-tuccara-borcu-var-269156
SALİHA YAYLA'NIN HABERİ
Açıklanan Fındık Fiyatı Üretici İçin Ne Anlama Geliyor?
27 Temmuz 2019
/haber/aciklanan-findik-fiyati-uretici-icin-ne-anlama-geliyor-210943
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çiftçi-Sen hesapladı: Fındıkta kilogram maliyeti 124,5 TL
22 Temmuz 2024
/haber/ciftci-sen-hesapladi-findikta-kilogram-maliyeti-124-5-tl-297723
Özel: Fındıkta taban fiyat 160 TL olsun
16 Temmuz 2024
/haber/ozel-findikta-taban-fiyat-160-tl-olsun-297555
CHP’li Gezmiş’ten iktidara ‘fındık’ çağrısı: 150 liranın altı hak gaspıdır
19 Haziran 2024
/haber/chpli-gezmisten-iktidara-findik-cagrisi-150-liranin-alti-hak-gaspidir-296620
TZOB'DEN ARSLAN SOYDAN
"Fındık fiyatları piyasada kasten düşük tutuluyor"
11 Haziran 2024
/haber/findik-fiyatlari-piyasada-kasten-dusuk-tutuluyor-296416
Fındık üreticisi: Çoğumuzun tüccara borcu var
28 Ekim 2022
/haber/findik-ureticisi-cogumuzun-tuccara-borcu-var-269156
SALİHA YAYLA'NIN HABERİ
Açıklanan Fındık Fiyatı Üretici İçin Ne Anlama Geliyor?
27 Temmuz 2019
/haber/aciklanan-findik-fiyati-uretici-icin-ne-anlama-geliyor-210943
Sayfa Başına Git