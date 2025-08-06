Fındıkta zirai don rekolteyi vurdu, TMO Giresun kalite için alım fiyatını 200 TL olarak açıkladı

TMO 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi

Alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre kilogram başına Giresun kalite için 200 lira, levant kalite için 195 lira oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Buna göre yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

TMO’nun 2024’te alım için belirlediği fiyat Giresun kalite için 132 lira, levant kalite için de 130 liraydı.

Alımlara 25 Ağustos'ta başlanacak

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

Üreticiler 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresi veya "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

Güldal: TMO'nun fiyatı referans fiyat

Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sahadaki gözlemlere dayalı yapılan belirlemelere göre, fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olmasının beklendiğini söyledi.

"Malum fındıkta nisan ayında çok önemli zirai don hadisesi meydana geldi. Bu kapsamda fındıkta da bir zarar oluştu. Baktığımızda bu sene yüzde 37 kayıp söz konusu ki geçen sene 717 bin ton olan rekolte bu sene 453 bin ton.” dedi.

Fındık alımındaki kriterlerden bahseden Güldal "Rutubet oranının yüzde 6,5 olmasını bekleyeceğiz. Sağlam iç fındık oranının yüzde 40 ve üzerinde olmasını arayacağız. Buruşuk iç fındık oranının yüzde 10 ve altında olması lazım. Çürük ve bozuk iç fındık oranı, geçen yıla kadar biliyorsunuz yüzde 5'ti. Geçen yıl kokarca zararlısından dolayı üreticilerimize bir nebze katkı sunmak için yüzde 7'ye çıkartmıştık. Yabancı madde oranı binde 5 ve altında olacak. Kabuklu fındık içerisinde bulunan taş, toprak gibi yabancı maddeler oranı da yüzde 10 ve altında olacak." diye konuştu.

Fındığın kurutulmasının önemine işaret eden Güldal, "Kurutmadan gelen ürünlerin tekrar kurutmaya dönmesi gibi bir fazladan zaman ve iş kaybı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla kurutmaya da çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak TMO'nun fiyatının referans fiyat olduğundan bahseden Güldal “Üreticilerin bu fiyatın altında ürünlerini satmamalarını önemle ifade etmek istiyoruz.” dedi.

Güldal Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yüzde 64'ünü tek başına üstlendiğini ve ürünün yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiğini belirtti. Geçen yıl 2,5 milyar dolarlık döviz getirisi sağlandığını aktardı.

(HA)