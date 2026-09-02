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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 16:54 2 Eylül 2026 16:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 16:57 2 Eylül 2026 16:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Fındıklı’da maden aramasına karşı çıkan Çervatoğlu hâkim karşısına çıkıyor

Maden arama girişimlerine karşı mücadelelerinin süreceğini belirten Çervatoğlu, “Talanın karşısında, yaşamın yanındayız! Dayanışmayı büyütmek için duruşmada buluşuyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fındıklı’da maden aramasına karşı çıkan Çervatoğlu hâkim karşısına çıkıyor
*Ercüment Şahin Çervatoğlu
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Rize’nin Fındıklı ilçesinde içme suyu kaynaklarının bulunduğu Çağlayan Köyü’ndeki maden arama girişimlerine karşı yaşam alanlarını savunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 9 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

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Çervatoğlu, Çağlayan Köyü’ndeki içme suyu bölgesinde yürütülmek istenen maden arama faaliyetlerine karşı Fındıklı Belediyesi ve bölge halkıyla birlikte yaşam alanlarını savundukları gerekçesiyle yargılanacağını belirtti.

Çervatoğlu, duruşma öncesi yaptığı çağrıda davanın yalnızca kendisine yönelik olmadığını vurgulayarak, “Bu dava yalnızca şahsıma değil; toprağını, suyunu ve geleceğini sermayenin talanına karşı savunan halkımızın ortak iradesine yöneliktir” dedi.

Maden arama girişimlerine karşı mücadelelerinin süreceğini belirten Çervatoğlu, “Talanın karşısında, yaşamın yanındayız! Dayanışmayı büyütmek için duruşmada buluşuyoruz” dedi.

Duruşma, 9 Eylül Çarşamba günü saat 13.00’te Pazar Adliyesi’nde görülecek.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ercüment Şahin Çervatoğlu Fındıklı Belediyesi maden arama maden aramalarına karşı protesto
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