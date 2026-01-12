ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:57 12 Ocak 2026 09:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 11:06 12 Ocak 2026 11:06
Okuma Okuma:  1 dakika

Fındıklı'da “Kamuculuk ve Kent Hakkı” Sempozyumu

Sempozyumun ikinci gününde gerçekleştirilen oturumlarda; temel kent haklarına kamucu yaklaşım, kamuculuk, kentsel direnişler ve müşterekler başlıkları ele alındı.

BİA Haber Merkezi

Fındıklı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “Kamuculuk ve Kent Hakkı” başlığıyla düzenlenen sempozyumun ikinci ve son günü dün sona erdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyum, alanlarında yetkin ve birbirinden kıymetli 15 akademisyen ve konuşmacının katkılarıyla, iki gün boyunca yürütülen kapsamlı tartışmalar yapıldı.

Sempozyumun ikinci gününde gerçekleştirilen oturumlarda; temel kent haklarına kamucu yaklaşım, kamuculuk, kentsel direnişler ve müşterekler başlıkları ele alındı.

Oturumlarda, yerel yönetimlerde kamusal yararı önceleyen, katılımcı ve eşitlikçi politikaların önemi vurgulandı; farklı deneyimler ve örnekler üzerinden ortak bir tartışma zemini oluşturuldu.

Sempozyum, iki gün boyunca yapılan değerlendirme ve tartışmaların derlenmesiyle hazırlanan sonuç deklarasyonunun kamuoyuyla paylaşılması ile tamamlandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kent ekoloji Fındıklı Belediyesi
