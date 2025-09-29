ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2025 17:46
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 17:48
Fındıklı Belediyesi’nden yeni sosyal tesis: Volkan Konak Kitap Kafe açıldı

Çağlayan Deresi üzerinde, üniversite ve lise yurtlarına yürüme mesafesinde bulunan tesis; öğrenciler için uygun fiyatlı yiyecek–içecek seçenekleri ve ders çalışabilecekleri konforlu bir ortam sunacak.

BİA Haber Merkezi

Fındıklı Belediyesi, sosyal tesislerine bir yenisini ekledi. Kısa süre önce yaşamını yitiren Karadeniz’in sevilen sanatçısı Volkan Konak’ın adı, açılışı yapılan Volkan Konak Kitap Kafe ile yaşatılacak.

Açılış töreni, sanatçı Korhan Özyıldız ve Fındıklı Belediyesi Kadın Korosunun seslendirdiği Volkan Konak türkülerinin ardından gerçekleştirildi.

Çağlayan Deresi üzerinde, üniversite ve lise yurtlarına yürüme mesafesinde bulunan tesis; öğrenciler için uygun fiyatlı yiyecek–içecek seçenekleri ve ders çalışabilecekleri konforlu bir ortam sunacak.

Açılışa yoğun katılım

Törene, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ve CHP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Karaalioğlu katıldı.

Başkan Çervatoğlu konuşmasında, “Göreve geldiğimizde Fındıklı Belediyesi’nin bir mekânı yoktu. Bugün ise mekânlarımızı nasıl değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Hepinizin emeğine sağlık, iyi ki varsınız. Fındıklılı olmaktan her zaman onur duydum ve duymaya devam edeceğim” dedi.

CHP’li Ocaklı ise, “Nazım’dan Kazım’a bir hikâye kurmuştuk, ‘Bir Volkandır Karadeniz’ demiştik. Kazım’ı yaşatıyoruz, şimdi de Volkan’ı bu şekilde yaşatacağız. İyi ki hayatımızda oldular, iyi ki geldiler, geçtiler ama bizimle yaşamaya devam edecekler. Bu tesisi Fındıklı’ya kazandıran Fındıklı halkına ve onun temsilcisi Başkan Çervatoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fındıklı Belediyesi, sosyal projelerini sürdürmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, 2 Ekim Perşembe günü Hayati Aykut Parkı’nda “Emekli Dayanışma Evi” açılışı yapılacak.

(EMK)

