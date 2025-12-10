Fındıklı Belediyesi Türkiye’de İnsan Hakları Kentleri Ağı için hazırlanıyor

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde yayınladığı açıklama ile belediyenin insan onuruna saygı, eşitlik ve özgürlük ilkelerine bağlılığını vurguladı. bu değerlerin toplumun tüm kesimleri için yaşamsal önem taşıdığının altını çizdi.

Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?

Açıklamada, insan haklarının adil ve özgür bir yaşamın evrensel sigortası olduğuna dikkat çekildi. Belediye, gazetecilerin, düşün insanlarının ve yerel yöneticilerin hukuki temelden yoksun gerekçelerle tutuklandığı bir dönemde, demokrasi ve adalet mekanizmalarının güçlendirilmesine duyulan ihtiyacın arttığını belirtti.

Fındıklı’da insan hakları odaklı yerel yönetim modeli

Fındıklı Belediyesi’nin 2024 yılında düzenlediği “Haklar Sempozyumu”, ilçede insan hakları temelli yönetim anlayışının kurumsallaşmasında önemli bir adım olarak öne çıktı.

Kent hakkı, çevresel adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik katılım gibi alanlarda üretilen bilgi birikiminin, Fındıklı’nın geleceğine yön veren bir yol haritası haline geldiği ifade edildi.

Bu doğrultuda ilçeye kazandırılan İnsan Hakları Anıtı, insan hakları kültürünün kamusal alanda görünür ve kalıcı bir hafıza unsuru olarak varlığını sürdürüyor.

Belediye, yereldeki deneyimlerini ulusal bir iş birliği platformuna taşımak üzere İnsan Hakları Kentleri Türkiye Ağının kurulması sürecinde aktif görev almayı hedeflediğini duyurdu.

Bu ağın, insan haklarına dayalı kapsayıcı ve adil yerel yönetim modellerinin ülke genelinde yaygınlaşması için kritik bir adım olacağı ifade edildi.

Fındıklı Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla geleneksel 3ana Ğane (Yeni Yıl )etkinliklerini sürdürdüğünü açıkladı.

Ocak ayında yapılacak devam programı kapsamında düzenlenecek “Kamuculuk ve Kent Hakkı” başlıklı toplantı ise kültürel değerlerle insan hakları anlayışını buluşturan güçlü bir ortak çalışma olarak planlanıyor.

“Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız”

Açıklamada, insan haklarına dayalı, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışını güçlendirme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken şu mesaj öne çıktı:

“Her koşulda insan onurunu, ifade özgürlüğünü, demokratik katılımı ve adaletin üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve barış içinde yaşama hakkı

(EMK)