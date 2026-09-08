Fındıklı Belediye Başkanı yarın hakim karşısında: Doğayı savunmak kamusal sorumluluktur

*Halk, davanın sadece belediye başkanını değil, yurttaşların doğal varlıkları koruma hakkını da ilgilendirdiğini savunarak, duruşma öncesi Pazar Adliyesi önünde saat 12.30'da toplanacak ve yaşam alanı savunucularını davaya sahip çıkmaya çağırdı.

*Çervatoğlu, bölgede Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye kuruluşu TÜPRAG Metal Madencilik adına numune toplayan kişileri fark edince kolluk kuvvetlerini göreve çağırmıştı. Fındıklı halkı, içme suyu kaynaklarını korumayı kamusal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Biz altının değil, yaşamın tarafındayız" mesajını verdi.

*Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 21 Temmuz 2025'te ilçenin içme suyu kaynaklarının bulunduğu Çağlayan köyünde yapılan maden arama çalışmalarına müdahale ettiği için 9 Eylül 2026'da hakim karşısına çıkacak.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde içme suyu kaynaklarının bulunduğu Çağlayan köyündeki maden arama çalışmalarına tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 9 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak. Fındıklı halkı, Çervatoğlu’na destek için duruşma öncesinde Pazar Adliyesi önünde buluşacak.

Fındıklı halkının yaptığı açıklamaya göre dava, 21 Temmuz 2025’te Çağlayan köyünde yaşanan olay nedeniyle açıldı. Çervatoğlu, ilçenin içme suyu kaynaklarının bulunduğu bölgede kimlikleri ve faaliyet amaçları bilinmeyen kişilerin çalışma yaptığını fark ederek durumu sorguladı ve kolluk kuvvetlerini göreve çağırdı. Daha sonra bölgede çalışma yapan kişilerin Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’deki kuruluşu TÜPRAG Metal Madencilik adına numune topladığı öğrenildi.

Fındıklı halkının açıklamasında, Çervatoğlu’nun olay sırasında herhangi bir kişiye karşı cebir veya tehdit kullanmadığı, aksine bölgedekilerin güvenliğini gözeterek olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla kolluk kuvvetlerine haber verdiği belirtildi.

“Doğayı savunmak suç değil, kamusal sorumluluktur”

Açıklamada, belediyelerin halk sağlığını, içme suyunu, çevreyi ve doğal varlıkları koruma sorumluluğuna dikkat çekilerek, “Bir belediye başkanının, kendi ilçesinin içme suyu kaynaklarının bulunduğu bir bölgede kimlikleri ve faaliyet amaçları bilinmeyen kişilerin çalışmalarını sorgulaması ve yetkili kolluk birimlerini göreve çağırması neden suç sayılmaktadır?” diye soruldu.

Fındıklı halkı, doğal varlıkların şirketlerin sınırsız kullanımına açılmasına karşı olduklarını belirterek, “Biz altının değil, yaşamın tarafındayız” dedi.

Açıklamada suyun ticari bir meta değil, temel bir yaşam hakkı olduğu vurgulanırken, ormanların maden sahası, derelerin ise enerji ve maden projelerine sunulacak kaynaklar olarak görülemeyeceği ifade edildi.

“Bu dava sadece belediye başkanının davası değil”

Davanın yalnızca Çervatoğlu’nu ilgilendirmediği belirtilen açıklamada, yurttaşların yaşadıkları coğrafya hakkında bilgi isteme, soru sorma ve doğal varlıklarını koruma hakkının da yargılama konusu olduğu savunuldu.

Fındıklı halkı, yıllardır savundukları “MECİ” anlayışına işaret ederek, “Söz halkın, yetki halkın, karar halkındır” dedi.

Açıklamada, yaşam alanlarının geleceği konusunda bölgede yaşayanların iradesinin yok sayılamayacağı belirtilerek, “Halkın suyunu korumayı suç olarak görmüyoruz. Ormanı korumayı, derenin ve toprağın geleceğini savunmayı suç olarak görmüyoruz. Tam tersine, bunları kamusal bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fındıklı halkı, yaşam alanı savunucuları, hukukçular, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerini davaya sahip çıkmaya çağırdı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde içme suyu kaynaklarının bulunduğu Çağlayan köyündeki maden arama çalışmalarına tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 9 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

Çervatoğlu’nun duruşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te Pazar Adliyesi’nde görülecek. Fındıklı halkı, duruşma öncesinde saat 12.30’da adliye önünde buluşacak.

(EMK)