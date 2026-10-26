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YT: Yayın Tarihi: 26.10.2026 17:39 26 Ekim 2026 17:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.10.2026 17:49 26 Ekim 2026 17:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Fındıklı Belediye Başkanı için ceza istendi

Çağlayan Köyü'nde su kaynaklarının kirlenmemesi için maden ocağı açılmasına karşı çıkan ve izinsiz taş örneği toplayan maden görevlilerine müdahale den Ercüment Şahin Çervatoğlu için ceza istendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fındıklı Belediye Başkanı için ceza istendi
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Rize Fındıklı'da Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye kuruluşu TÜPRAG Metal Madencilik adına numune toplayan kişilerin şikayeti nedeniyle yargılanan Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu için savcı ceza talep etti. Duruşma savunma yapmak için 14 Aralık tarihine ertelendi.

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Rize'nin Pazar ilçesindeki adliyede görülen duruşmada savcı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ile ilgili mütalaa verdi. Mütalaada savcılık daha önce yönelttiği hürriyeti engellemek suçlamasından beraat talep etti. Mütalaada Çervatoğlu'nun izinsiz olarak özel mülkiyetlerden taş örnekleri toplayan ve köylüler tarafından durdurulan aracı gasp etmekle suçlandı.

Duruşma çıkışında gelenlere teşekkür eden Çervatoğlu, "Bugün belki ben yargılanıyor gibi görünsem de yargılanan Fındıklı halkıdır. Fındıklı’nın geleceğini savunmak yalnızca benim değil, hepimizin ortak mücadelesidir. Halkın emanetine sahip çıkmaktan geri adım atmayacağım. Yanımda duran, dayanışmasını büyüten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Duruşma Çervatoğlu'nun avukatlarının talebi üzerine savunmasını yapması için 14 Aralık tarihine ertelendi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Ercüment Çervatoğlu fındıklı
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