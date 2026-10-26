Fındıklı Belediye Başkanı için ceza istendi

Rize Fındıklı'da Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye kuruluşu TÜPRAG Metal Madencilik adına numune toplayan kişilerin şikayeti nedeniyle yargılanan Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu için savcı ceza talep etti. Duruşma savunma yapmak için 14 Aralık tarihine ertelendi.

Fındıklı Belediye Başkanı yarın hakim karşısında: Doğayı savunmak kamusal sorumluluktur

Rize'nin Pazar ilçesindeki adliyede görülen duruşmada savcı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ile ilgili mütalaa verdi. Mütalaada savcılık daha önce yönelttiği hürriyeti engellemek suçlamasından beraat talep etti. Mütalaada Çervatoğlu'nun izinsiz olarak özel mülkiyetlerden taş örnekleri toplayan ve köylüler tarafından durdurulan aracı gasp etmekle suçlandı.

Şehr-i Emini olarak taşıdığım sorumluluk, Fındıklı’nın suyuna, toprağına ve yaşamına sahip çıkmaktır. Bugün bu sorumluluğu yerine getirdiğim için yargılanıyorum. Duruşma, avukatlarımızın savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 14 Aralık saat 10.00’a ertelendi. Fındıklı’nın geleceğini savunmak yalnızca benim değil, hepimizin ortak mücadelesidir. Halkın emanetine sahip çıkmaktan geri adım atmayacağım. Yanımda duran, dayanışmasını büyüten herkese teşekkür ediyorum. — Ercüment Ş. Çervatoğlu (@ecervatoglu) October 26, 2026

Duruşma çıkışında gelenlere teşekkür eden Çervatoğlu, "Bugün belki ben yargılanıyor gibi görünsem de yargılanan Fındıklı halkıdır. Fındıklı’nın geleceğini savunmak yalnızca benim değil, hepimizin ortak mücadelesidir. Halkın emanetine sahip çıkmaktan geri adım atmayacağım. Yanımda duran, dayanışmasını büyüten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Duruşma Çervatoğlu'nun avukatlarının talebi üzerine savunmasını yapması için 14 Aralık tarihine ertelendi.

(Mİ)