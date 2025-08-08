ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2025 17:57
2 dk Okuma

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı

Üç kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Çervatoğlu, "Fındıklı'da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var," dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından Çervatoğlu, saldırganlardan şikâyetçi olmak üzere Fındık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
15 Ocak 2024

Halk TV’nin haberine göre, Çervatoğlu, olayı şöyle anlattı:

“Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gelip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o sırada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen üç kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullanan tipler. Birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışıyla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var...”

Çervatoğlu’na destek olmak için Fındık İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında toplanan yurttaşlar, “Çetelerden hesap soracağız” sloganı attı.

“Bir milim geri atmayacağım”

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, X sosyal medya hesabından “Bir adım geri atmayız. Destek mesajlarını ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum,” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Fındıklı’da barış ve dostluk ortamını bozmak isteyen çeteler tarafından gerçekleştirilen bir saldırıdır bu. Bir yumruk yedim. Ama bu yumruk, bizim için çok önemli değil. Bizim mücadelemiz, Fındıklı’nın kardeşçe yaşayacağı bir mücadeledir. Bu kavga, Fındıklı halkının bir kuruşunu kimseye yedirmeme kavgasıdır.

“Biz örgütlü düşünseydik, cezaevlerine girmeyip, hastalığımıza rağmen, Murat Çalık hala orada yatıyorsa, o çıkarılmıyorsa, bu çeteler çıkarılıyorsa, bu ülkedeki hukuk utansın. Biz ölmeye varız. Fındıklı için ölürüz, demokrasi ve özgürlükler için ölürüz. Asla ve asla bir milim geri atmayacağım.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Ercüment Çervatoğlu fındıklı Fındıklı Belediyesi
ilgili haberler
Rize'de madenci şirkete tepki
22 Temmuz 2025
/haber/rize-de-madenci-sirkete-tepki-309693
İNSAN HAKLARI KENTLERİ AĞI
Fındıklı Belediye Başkanı: Halkımız müşteri değil, kentin sahibi
16 Mayıs 2025
/haber/findikli-belediye-baskani-halkimiz-musteri-degil-kentin-sahibi-307511
Çervatoğlu: Fındıklı’da mahalle komiteleriyle katılımcılığı ve şeffaflığı artıracağız
15 Ocak 2024
/haber/cervatoglu-findiklida-mahalle-komiteleriyle-katilimciligi-ve-seffafligi-artiracagiz-290584
Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
15 Ocak 2024
/haber/ercument-sahin-cervatoglu-kimdir-290566
FINDIKLI BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARINA ENGEL
Başkan Çervatoğlu: Halkımıza hizmet sunmamız engelleniyor
14 Kasım 2022
/haber/baskan-cervatoglu-halkimiza-hizmet-sunmamiz-engelleniyor-269953
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rize'de madenci şirkete tepki
22 Temmuz 2025
/haber/rize-de-madenci-sirkete-tepki-309693
İNSAN HAKLARI KENTLERİ AĞI
Fındıklı Belediye Başkanı: Halkımız müşteri değil, kentin sahibi
16 Mayıs 2025
/haber/findikli-belediye-baskani-halkimiz-musteri-degil-kentin-sahibi-307511
Çervatoğlu: Fındıklı’da mahalle komiteleriyle katılımcılığı ve şeffaflığı artıracağız
15 Ocak 2024
/haber/cervatoglu-findiklida-mahalle-komiteleriyle-katilimciligi-ve-seffafligi-artiracagiz-290584
Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
15 Ocak 2024
/haber/ercument-sahin-cervatoglu-kimdir-290566
FINDIKLI BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARINA ENGEL
Başkan Çervatoğlu: Halkımıza hizmet sunmamız engelleniyor
14 Kasım 2022
/haber/baskan-cervatoglu-halkimiza-hizmet-sunmamiz-engelleniyor-269953
Sayfa Başına Git