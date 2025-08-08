Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından Çervatoğlu, saldırganlardan şikâyetçi olmak üzere Fındık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?

Halk TV’nin haberine göre, Çervatoğlu, olayı şöyle anlattı:

“Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gelip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o sırada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen üç kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullanan tipler. Birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışıyla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var...”

Çervatoğlu’na destek olmak için Fındık İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında toplanan yurttaşlar, “Çetelerden hesap soracağız” sloganı attı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı



🗣️ "Fındıklı'da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var."



📹 Video: Halk TVhttps://t.co/AwQHZ4lG9V pic.twitter.com/Yy7qAcpKu5 — bianet (@bianet_org) August 8, 2025

“Bir milim geri atmayacağım”

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, X sosyal medya hesabından “Bir adım geri atmayız. Destek mesajlarını ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum,” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Fındıklı’da barış ve dostluk ortamını bozmak isteyen çeteler tarafından gerçekleştirilen bir saldırıdır bu. Bir yumruk yedim. Ama bu yumruk, bizim için çok önemli değil. Bizim mücadelemiz, Fındıklı’nın kardeşçe yaşayacağı bir mücadeledir. Bu kavga, Fındıklı halkının bir kuruşunu kimseye yedirmeme kavgasıdır.

“Biz örgütlü düşünseydik, cezaevlerine girmeyip, hastalığımıza rağmen, Murat Çalık hala orada yatıyorsa, o çıkarılmıyorsa, bu çeteler çıkarılıyorsa, bu ülkedeki hukuk utansın. Biz ölmeye varız. Fındıklı için ölürüz, demokrasi ve özgürlükler için ölürüz. Asla ve asla bir milim geri atmayacağım.”

Bir adım geri atmayız.

Destek mesajlarını ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/VSk58jnZL6 — Ercüment Ş. Çervatoğlu (@ecervatoglu) August 8, 2025

(VC)