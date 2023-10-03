ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 14:22
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 15:23
2 dk Okuma

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu: Gençlik kampı, tarikat kampı olmuş

Ercüment Çervatoğlu, “Kampa gelecek grupları Gençlik ve Spor Bakanlığı belirliyor. Bizim bir bilgimiz yok, alana giremiyoruz, göremiyoruz” dedi.

Zeynep Akat
ENRead in English
Zeynep Akat

Zeynep Akat
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/findik-belediye-baskani-cervatoglu-genclik-kampi-tarikat-kampi-olmus.jpg

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Gençlik Kampı’nda tarikat üyesi olduğu iddia edilen bir grup erkeğin etkinlik yapması bölge halkının tepkisini çekti.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, tepkiye neden olan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “İlçemizde bulunan ve halkın kaynakları ile inşa edilen bu gençlik kampının, gençlerimizin sportif aktiviteleri için değil tarikatların örgütlenmesi için inşa edildiğinin bir göstergesidir” dedi.

Instagram’da bir kullanıcı tarafından “Kudurun Fatih'in nesli geliyor” notuyla paylaşılan videoda; sarıklı, cübbeli ve sakallı bir grup erkeğin tekbir getirdiği, ilahi okuduğu görülüyor.

Kampa gelecek grupları bakanlık belirliyor

bianet’e konuşan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, gençlik kampının Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olduğunu, belediyenin bu alanda bir yetkisinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Kampa gelecek grupları bakanlık belirliyor. Bizim bir bilgimiz yok, alana giremiyoruz, göremiyoruz. Kamp alanının yapımı sırasında kaymakamlığa desteğimiz oldu. Fındıklı’da gençler için böyle bir hizmet olması bizi de mutlu etti. Ancak görüntülerde de gördüğünüz gibi ortada bir gençlik kampı yok. Kamp, tarikat kampı olmuş.”

Kampa gelen grupların kimler olduğunu ve nasıl seçildiğini Fındıklı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne sorduklarını söyleyen Çervatoğlu, “Müdürlüğe işleyişi, gelen grupları sorduğumda ‘kamp alanı bakanlık tarafından derneklere veriliyor’ cevabını aldım. Dernekler de kendi üyelerini buraya kampa getiriyor. Bunların denetlenip denetlenmediğini bilmiyoruz. Genç diyorlar, bu videodakilerin neresi genç?” dedi.

“Erzurum’dan gelmişler”

Çervatoğlu, Fındıklı’da tarikat yapılanmalarının çok düşük düzeyde olduğunu ve ilçede tarikat üyesi bu kadar kişinin bulunamayacağının altını çizerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sistem nasılsa artık Erzurum’dan bu insanları alıp Fındıklı’ya getirmişler. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık, gelen gruplar çöp toplama etkinliği gibi güzel etkinlikler yapmışlardı. İlçe sakinlerinin rahatsız olacağı bir durum olmamıştı. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Normal gençlik kampından farklı bir durum olduğu için tepki gösterdik.”

(ZA/VC)

Rize fındıklı Ercüment Çervatoğlu
Zeynep Akat
Zeynep Akat
tüm yazıları

Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

diğer yazıları
İstismardan polisiye çıkaran belgesel: 'Kedicik'
4 Ekim 2023
İstismardan polisiye çıkaran belgesel: 'Kedicik'
“RİNGİN ORTASINDA”
"Muhammed Ali sayesinde kendi kimliğimi benimsedim"
16 Eylül 2023
"Muhammed Ali sayesinde kendi kimliğimi benimsedim"
“Kemanım elimde olduğu sürece yalnız değilim”
15 Eylül 2023
“Kemanım elimde olduğu sürece yalnız değilim”
İstanbul Emirgan'da bir kadın, ağaçları için direniyor
11 Eylül 2023
İstanbul Emirgan'da bir kadın, ağaçları için direniyor
Kalekollar için ekokırım yapılıyor
29 Ağustos 2023
Kalekollar için ekokırım yapılıyor
Sayfa Başına Git