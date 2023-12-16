Filozof, siyaset teorisyeni Antonio Negri hayatını kaybetti

İtalyan felsefeci ve siyaset teorisyeni Antonio Negri, Fransa'nın başkenti Paris'te 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Antonio Negri kimdir?

Kızı Anna Negri, babası Antonio Negri'nin ölüm haberini Instagram hesabından babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

1979’da Aldo Moro’nun Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılıp öldürülmesi sonrasında açılan duruşma nedeniyle tutuklanan Negri, dört buçuk yıl hapiste kaldı. Hapisten çıktıktan sonra 1997’ye kadar Fransa’da yaşayan Negri, döndüğünde İtalya’da tekrar tutuklandı ve 2003 yılında serbest bırakıldı. Michael Hardt ile kaleme aldığı "İmparatorluk"u hapishane yıllarında yazdı.