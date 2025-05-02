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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 15:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 15:48
2 dk Okuma

Filozof Betto'dan Abdullah Öcalan'ın çağrısına destek

Betto, Türk ve Kürt halklarının barış içinde birlikte yaşama iradesini “medeniyet ilerlemesi” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu bir fotoğraf altı yazısıdır (caption) ve betimlediği görüntüde Frei Betto'nun Santo Alberto Magno Manastırı adlı dini yapının bahçesinde olduğu belirtilmektedir.
Görsel: Lucas Seixas / UOL

Brezilyalı yazar, Dominikan rahibi ve ünlü kurtuluş teoloğu Frei Betto, Türkiye’de barış ve demokratik toplum çağrılarına destek verdi. Kamuoyunda özellikle Küba lideri Fidel Castro ile yaptığı söyleşiler ve kurtuluş teolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Betto, 1 Mayıs 2025’te yayımladığı mesajında Türkiye halklarına seslendi.

Aynı zamanda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın gayriresmî danışmanlarından biri olarak da bilinen Betto, Türk ve Kürt halklarının barış içinde birlikte yaşama iradesini “medeniyet ilerlemesi” olarak nitelendirdi.

“Ekmeği ve yaşam sevincini paylaşmak barışın özü”

Frei Betto, yayımladığı dayanışma mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki barış ve demokratikleşme sürecine koşulsuz desteğimi ifade ediyorum! Türk ve Kürt halklarının barış içinde bir arada yaşamasını, ekmeği ve yaşam sevincini paylaşmasını önemli bir medeniyet ilerlemesi olarak görüyorum.”

“Milliyetlerimiz, etnik kökenlerimiz, dillerimiz ve kültürlerimiz; Dünya dediğimiz bu 'Ortak Ev’de aynı ailenin kardeşleri olarak yaşamamız gereken tek bir insanlığın içindeki çeşitliliğin ve zenginliğin bir kanıtıdır.”

Mesajını “Yaşasın demokrasi! Kahrolsun emperyalizm!” sözleriyle bitiren Betto, yalnızca Brezilya halkıyla değil, dünya halklarıyla dayanışma içinde barış ve eşitlik mücadelesine vurgu yaptı.

Frei Betto hakkında

Tam adıyla Carlos Alberto Libânio Christo, 1944 doğumlu. Hem teoloji hem de politik eylem alanlarında etkili olan Betto, Latin Amerika’da sol hareketlerle ve halk hareketleriyle kurduğu yakın ilişkilerle biliniyor. 1

980’lerden itibaren hem siyasi tutuklularla dayanışma gösteren hem de yoksullar için örgütlenen kampanyalara öncülük eden Betto, aynı zamanda birçok kitabın da yazarı.

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(EMK)

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