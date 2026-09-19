Filo Jet soruşturmasında gözaltı süreleri uzatıldı, can kaybı 15’e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet’te kayıp olarak aranan bir kişinin daha bedenine ulaşıldı.

Başbakan Ünal Üstel, hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, 13 kişinin ise halen kayıp olduğunu açıkladı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Türkiye’den gelen özel donanımlı “Optimus Prime” gemisi arama çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar ise bölgeden ayrıldı.

Geminin batmasına ilişkin soruşturma da devam ediyor. Gözaltındaki dokuz şüphelinin gözaltı süresi dün (18 Eylül) yedi gün daha uzatılırken, polis soruşturmada geminin daha önce gördüğü hasar ve onarımlara ilişkin yeni bulgulara ulaştı.

Girne’deki feribot kazasında kaybolan kişiler hakkında neler biliyoruz?

Kırığın onarımına ilişkin fotoğraflar bulundu

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, duruşmada soruşturma kapsamında bugüne kadar 300’ün üzerinde ifade aldıklarını, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki birçok kuruma yazı gönderdiklerini söyledi. Hakkında yakalama emri bulunan beş kişinin ise arandığını belirtti.

Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında yardımcı kaptanın gönüllü olarak ifade verdiğini, bu ifadenin ardından zanlılardan alınan WhatsApp yazışmalarında geminin sol ön kızağının uç kısmında bulunan bir kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildiğini söyledi.

Fotoğrafların 17 Haziran tarihli olduğunu belirten Mannaş, söz konusu tamiratın, kaptanın emriyle gemide çalışan bir mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini ve tamiratı gösteren fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiğini ifade etti.

Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığını aktaran Mannaş, kaza sırasındaki hava durumu hakkında Meteoroloji Dairesinden anlık hava durumu bilgisi alındığını kaydetti.

FİLO JET GEMİ KAZASI Bir yolcu gemisi hangi koşullarda sefere çıkabilir?

Haziranda geminin su aldığına dair bir videonun basına yansıdığını hatırlatan Mannaş, bu videonun emare olarak alındığını, videoyu kaydeden şahsın da ifadesinin alındığını bildirdi.

Mannaş, geminin tüm evraklarının da Gazimağusa Limanı’ndan orijinalleri temin edilerek kontrol edildiğini belirtti.

Geminin evraklarının “Tamam” olduğunu ifade eden Mannaş, gemi jurnaline, sistemde oluşan bir arıza sebebiyle ulaşılamadığını söyledi.

Mannaş, gemi jurnalinde acil durum eğitimi kayıtları ve gemi çalışanlarının görev bilgilerinin de kayıtlı olması gerektiğini aktardı.

Geminin 30 Nisan 2024’te Akdeniz Tersanesi’nde tamir gördüğü bilgisini paylaşan Mannaş, tespit edilen fotoğrafla birlikte Akdeniz Tersanesi’ne gidilerek söz konusu kırık hakkında soruşturma yapılacağını vurguladı.

CTP’li Akansoy: Filo Jet gemi kazası münferit bir olay değil

2003 kazasına ilişkin raporların tercümesi sürüyor

Mannaş, geminin daha önce geçirdiği kazaya ilişkin 2003 tarihli farklı dillerde hazırlanan raporların tercüman aracılığıyla Türkçeye çevrilmesi işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Gemiye ilişkin Türk Loydu’ndan yazı beklendiğini, geminin bakım ve denetim geçmişine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, geçmiş hasar kayıtlarının araştırıldığını aktaran Mannaş, Limanlar Dairesi’nin yükümlülüğü ile gemiye izin verilmeden önce hangi kriterlerin değerlendirildiği konularındaki araştırmaların da sürdüğünü dile getirdi.

Kazanın teknik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’den bilirkişi heyetinin gelmesi için de yazı yazıldığını bildiren Mannaş, geminin kara kutusuna henüz ulaşılamadığını da ifade etti.

Mahkeme önünde bekleyen bazı kayıp yakınları da şüphelilerin getirilişi ve götürülüşü sırasında tepki gösterdi. Kayıpların fotoğraflarını taşıyan yakınları adalet çağrısı yaptı.

Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?

Ne olmuştu? Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı. Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Sekiz kişinin bedenine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı. Enkaz, Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulundu. 2 Eylül’den bu yana yedi kişinin daha bedenine ulaşıldı. Can kaybı 15’e yükseldi. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

(VC)