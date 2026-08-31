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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 16:38 31 Ağustos 2026 16:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 16:43 31 Ağustos 2026 16:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Filo Jet soruşturmasında 9 tutuklama

Gemi kaptanı M.Ö. ve mürettebat, mahkemedeki ilk ifadelerinde facianın teknik nedenlerle yaşandığını savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filo Jet soruşturmasında 9 tutuklama
Fotoğraflar:AA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na sefer yapmak üzere ayrılan "Filo Jet" adlı yüksek hızlı deniz otobüsü, kıyıdan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i sağ kurtarılırken, can kaybı 8'e yükseldi; kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Sert dalgalar geminin baş kısmını kopardı

Gemi kaptanı M.Ö. ve mürettebat, mahkemedeki ilk ifadelerinde facianın teknik nedenlerle yaşandığını savundu. Şüpheliler, seyir halindeyken oluşan sert dalgalar sebebiyle geminin ön bölümünün koptuğunu, içeri dolan deniz suyu yüzünden kontrolü kaybedip limana geri dönmeye çalışırken alabora olduklarını belirtti. Personel; hava koşullarının sefere engel teşkil etmediğini ve geminin tüm idari, teknik ile seyir izinlerinin eksiksiz olduğunu iddia etti.

14 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama kararı

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı adli soruşturmada kaptan M.Ö., mürettebat üyeleri ve şirket çalışanı A.Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşmada hakim, "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla aranan 7 kişinin daha adliyeye getirilmesini emretti. Yargılama neticesinde, mahkemeye sevk edilen toplam 14 şüpheliden 9'u hakkında 3 gün tutuklama kararı verildi.

Mahkeme heyeti; teknik delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, olaya ilişkin Türkiye'de ayrı bir adli soruşturma açılıp açılmadığının araştırılması ve eksik evrakların tamamlanması amacıyla adli sürecin devamına hükmetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası gemi kazası Kıbrıs
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