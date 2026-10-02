Filo Jet soruşturması: “Su geçirmez kapılar kapalı değildi”

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet adlı yolcu gemisine ilişkin soruşturmada dokuz şüpheli, altıncı kez hakim karşısına çıktı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre şüphelilerin gözaltı süresi yedi gün daha uzatıldı.

Aralarında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu dokuz kişi hakkında “tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

Lefkoşa merkezli Bugün Kıbrıs ise altıncı duruşmada geminin önceki hasarı ve tamiratı, su geçirmez kapıları ile seyir veri kayıt cihazından elde edilen kayıtların ele alındığını aktardı.

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Son iki aylık seyir kayıtları inceleniyor

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, ekiplerin 25 Eylül’de ulaştığı seyir veri kayıt cihazını (VDR) Türkiye’deki uzmanların incelediğini söyledi.

Mannaş’ın mahkemeye verdiği bilgiye göre uzmanlar cihazdaki verileri USB belleğe aktardı ve polise teslim etti. Kaptan köşkü, yolcu salonları ve makine dairesindeki seslerle geminin seyir verilerini kaydeden cihaz, son iki aya ait kayıtları içeriyor.

Polis, kayıtlardaki konuşmaların kimlere ait olduğunu belirlemek amacıyla şüphelilerden ses örnekleri aldı. Soruşturma ekibi bu örnekleri VDR kayıtlarıyla karşılaştıracak.

Polis, böylece batıştan önce gemide yapılan konuşmaları, uyarıları ve mürettebatın aldığı kararları araştırmayı amaçlıyor.

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Uzmanlar önceki tamiratı yetersiz buldu

Bugün Kıbrıs’ın aktardığına göre Makine Mühendisleri Odası’ndan uzmanlar, kıyıya ulaşan gemi parçalarıyla ikinci kaptanın telefonundaki hasar fotoğraflarını inceledi.

Uzmanlar hazırladıkları raporda gemide daha önce yapılan tamiratı “yetersiz ve kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Polis Müfettiş Muavini Mannaş, fiber malzemeden oluşan hasarlı bölümdeki çatlağın zaman içinde büyümüş olabileceğini söyledi. Polis, önceki hasar ile geminin batması arasındaki olası bağlantıyı araştırıyor.

Savunma avukatı ise raporu hazırlayan uzmanların gemi mühendisi olmadığını belirterek değerlendirmelerinin yeterliliğini sorguladı. Mannaş, uzmanların makine mühendisliği ve akışkanlar mekaniği alanlarında uzman olduklarını söyledi.

Savunma ayrıca hasarlı bölümün geminin ana yapısal unsurlarından biri olmadığını savundu ve hasarın batıştaki rolünün kesin teknik raporlarla belirlenmesi gerektiğini belirtti.

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Mannaş: “Su geçirmez kapılar kapalı değildi”

Duruşmada geminin bölmeleri arasındaki su geçirmez kapılar da ele alındı.

Mannaş, katamaran tipi gemilerde bu kapıların seyir sırasında kapalı tutulması gerektiğini, ancak Filo Jet’te kapıların kapalı olmadığını soruşturmada belirlediklerini söyledi.

Polise göre kapılar kapalı olsaydı suyun bölmeler arasında yayılması sınırlanabilir, gemi daha geç yan yatabilir ve yolcuların tahliyesi için daha fazla süre kazanılabilirdi.

Bu durumun geminin batmasına ve can kayıplarına ne ölçüde etki ettiğine ilişkin teknik incelemeler ise sürüyor.

Savcının kapılardan kimlerin sorumlu olduğunu sorması üzerine Mannaş, kaptan M.Ö. ile baş makinist Z.Ö. ve ikinci makinist M.G.’yi işaret etti.

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İkinci kaptandan şirkete ‘hasar’ şikâyeti

Polis, ikinci kaptan M.N.S.’nin gemideki hasarı şirket yetkililerine bildirdiğine ilişkin bulgular bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

M.N.S.’nin avukatı, müvekkilinin soruşturma açısından önemli bilgiler verdiğini söyledi ve facia öncesindeki uyarılarının VDR kayıtlarında yer alacağını savundu.

Geminin önceki hasarının nasıl meydana geldiği ise henüz kesinleşmedi. Mannaş, polisin geminin daha önce kaza geçirip geçirmediğini ve hasarın kaynağını araştırmaya devam ettiğini söyledi.

Polis ayrıca teknik raporlar ve diğer soruşturma işlemleri için Türkiye’deki ilgili makamlarla yazışmaların sürdüğünü bildirdi.

Fotoğraf: mykibris.com/Facebook

Aileler mahkeme önünde bekledi

Gemide yakınlarını kaybeden aileler de duruşmayı mahkeme önünde takip etti. Aileler, şüpheliler duruşma salonundan çıkarılırken yakınlarının fotoğraflarıyla tepkilerini dile getirdi ve kayıplarının bulunmasını istedi.

Polis, VDR kayıtları ile teknik raporların incelemesini tamamlamadıklarını ve Türkiye’den bekledikleri bilgiler bulunduğunu belirterek mahkemeden yedi günlük ek süre istedi.

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın sürmesini gerekçe göstererek dokuz kişinin yedi gün daha polis gözetiminde tutulmasına karar verdi.

Ne olmuştu? Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı. Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan gemiden 239 kişi kurtarıldı. Sekiz kişinin bedenine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı. Enkaz, Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulundu. 2 Eylül’den bu yana 10 kişinin daha bedenine ulaşıldı. Can kaybı 18’e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Filo Jet soruşturması kapsamında mahkemede bilgi veren polis ekipleri, ikinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Hasar, kaptan ve tayfa tarafından Girne Limanı’nda onarıldı ancak durum Liman Başkanlığı’na bildirilmedi. Mühendisler ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirtti.

(VC)