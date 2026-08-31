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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 16:38 31 Ağustos 2026 16:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 14:54 3 Eylül 2026 14:54
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Filo Jet gemi kazası soruşturması: Dokuz kişi hakkında üç günlük gözaltı kararı

Gemi kaptanı M.Ö. ve mürettebat, mahkemedeki ilk ifadelerinde facianın teknik nedenlerle yaşandığını savundu.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
Filo Jet gemi kazası soruşturması: Dokuz kişi hakkında üç günlük gözaltı kararı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Kuzey Kıbrıs’ın Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne’den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci aynı gün içerisinde yapılan 2. duruşmayla devam etti.

Gemide bulunan 267 kişiden 241'i sağ kurtarılırken, can kaybı 8'e yükseldi; kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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31 Ağustos 2026

Sert dalgalar geminin baş kısmını kopardı

Gözaltına alınan kaptan M.Ö’nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. ve Girne Liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polisin soruşturma çerçevesinde mahkeme emriyle yargılama yapılabilmesi için 2 kişiyi aradığı öğrenildi.

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, yolcuların çektikleri videolar ve kaza anına ilişkin iddialarının araştırılmasını ve görsellerin incelenmesini polisten isterken, geminin daha önce kazası bulunup bulunmadığı ile onarım geçirip geçirmediğine ilişkin teknik araştırmanın yapılmasına karar verdi.

Dokuz kişi için üçer gün ek gözaltı süresi

Heyet, aralarında gemi kaptanı, yardımcısı ile bir şirket çalışanı ve mürettebattan oluşan dokuz kişi için üçer gün ek gözaltı süresi verirken, iki liman yetkilisinin aralarında bulunduğu beş kişinin ise tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, gerekli ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanık ifadelerine başvurulması, yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın perşembe günü yapılmasına karar verdi.

Gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılması sırasında bazı yolcu yakınlarının tepki gösterdiği görüldü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası gemi kazası Girne Kuzey Kıbrıs KKTC
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