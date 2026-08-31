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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 11:00 31 Ağustos 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 13:56 31 Ağustos 2026 13:56
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Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?

Lloyd’s List Intelligence’ın raporuna göre, Girne’den Taşucu’na gitmek üzere yola çıktıktan kısa süre sonra su almaya başlayan ve alabora olan, 267 kişinin bulunduğu Filo Jet 514 metre derinliğe battı. Rapor, feribotun iki dalganın etkisiyle alabora olduğu yönündeki açıklamaya yer verirken, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtiyor.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?
*Girne açıklarında batan "Filo Jet" yolcu gemisi. (Fotoğraf: Tufan Karabulut/Marine Traffic)
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İngiltere merkezli Lloyd’s List Intelligence, küresel denizcilik sektöründe gemi kazaları, hasarlar ve operasyonel riskler konusunda veri sağlayan bir şirket.

Lloyd’s List Intelligence’ın 31 Ağustos tarihli Filo Jet kaza raporu, 30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na giderken alabora olan feribota ilişkin gemi bilgilerini ve kazanın ardından saatler içinde yayımlanan dört ayrı bildirimi bir araya getiriyor. Rapordaki kayıtlar, kazanın ilk saatlerinden geminin 514 metre derinliğe battığını aktaran son güncellemeye kadar olayın seyrini ortaya koyuyor.

8’i mürettebat, 259’u yolcu toplam 267 kişinin bulunduğu gemide 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 
Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Kayıplarımız var sayısını bilmiyoruz
Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Kayıplarımız var sayısını bilmiyoruz
30 Ağustos 2026
Görseli Büyüt
*Lloyd’s List Intelligence’ın Filo Jet kaza raporunun kapağı.
*Lloyd’s List Intelligence’ın Filo Jet kaza raporunun kapağı.

Rapora göre Filo Jet’in IMO numarası 8962034. Türkiye bayraklı geminin klas kuruluşu Türk Loydu, kayıtlı sahibi ise Filo Gemi Acentalığı Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi.

Lloyd’s’ın raporda kullandığı “serious casualty” tanımı, gemiyi denize elverişsiz hâle getiren yapısal hasarları, limana çekilmeyi gerektiren ve römorkör yardımı alınan arızaları, batma ya da uzun süreli karaya oturma olaylarını ve uzun onarımlar nedeniyle ciddi sefer aksamalarını kapsıyor. Rapor, Filo Jet kazasının türünü/kategorisini ise “Foundered (sunk, submerged)”, yani batma veya su altında kalma olarak kaydediyor.

Görseli Büyüt
*Geminin kaza konumu. (Kaynak: Google Maps)
*Geminin kaza konumu. (Kaynak: Google Maps)

Dört ayrı bildirim

Raporun olay özetine göre Filo Jet, Girne’den (Kyrenia) Taşucu’na seyir hâlindeyken gemiye su girdi. Yaklaşık 270 kişinin bulunduğu feribot, 30 Ağustos’ta Girne’den ayrılmasından kısa süre sonra zorlu hava koşullarında Akdeniz’de alabora oldu. Rapor, bu aşamada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarıyor.

Rapor, geminin kaza konumunu 35°24’19" kuzey, 33°23’26" doğu olarak veriyor.

Raporun özet veri alanı ölüm sayısını 8, kayıp kişi sayısını ise ilk olarak 23 olarak kaydediyor. Raporun ilerleyen saatlerdeki son bildirimi kayıp sayısını 18 olarak güncelliyor.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Lloyd’s’ın 30 Ağustos saat 14.30 GMT (17.30 TSİ) tarihli ilk kaza mesajı, Filo Jet’in 339 GT (brüt tonaj) olduğunu ve 2000 yılında inşa edildiğini aktarıyor. Mesaj, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nı kaynak göstererek yaklaşık 270 kişinin bulunduğu feribotun Girne’den Taşucu’na giderken yerel saatle 12.30’da limandan ayrıldığını ve kısa süre sonra Akdeniz’de su alarak alabora olduğunu bildiriyor.

İlk bilgilere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtuldu, 23 kişi için arama çalışmaları sürdü. Mesaj, ekiplerin kurtardığı kişilerin hiçbirinin durumunun kritik olmadığını aktarıyor. Raporda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in geminin zorlu hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu söylediği bilgisi yer alıyor.

Arama-kurtarma çalışmalarına dört Sahil Güvenlik gemisi, bir yolcu gemisi ve iki Sahil Güvenlik helikopteri katıldı. Ekipler, kurtardıkları kişileri Girne Limanı’na götürdü ve hastanelere nakletti.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Can kaybı sekize yükseldi

Saat 16.02 GMT (19.02 TSİ) tarihli ikinci mesaj, can kaybını sekiz olarak kaydetti. Bu mesaj, gemide 267 yolcu ve dört mürettebat bulunduğunu aktardı. Alaboranın ardından yolcu ve mürettebat denize düştü, acil yardım çağrısı da kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den deniz unsurlarının yanı sıra Sahil Güvenlik gemileri, acil kurtarma araçları, liman tekneleri ve bölgedeki ticari gemiler kaza yerine yöneldi. Hava unsurları da arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi. Denizde bulunan kişilere ulaşmayı amaçlayan geniş çaplı operasyon bu aşamada yoğunlaştı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ekipler, kurtardıkları kişileri acil kurtarma araçlarıyla Girne Limanı’na taşıdı. Limanda acil müdahale ve tıbbi yardım merkezi faaliyete geçti, ambulans ve sağlık ekipleri karaya ulaşan kazazedeleri karşıladı. Rapor, bu aşamada sekiz kişinin öldüğünü teyit etti. Ancak kurtulan, yaralanan ve kayıp kişilerin kesin sayıları henüz netleşmemişti ve önemli sayıda kişinin akıbeti belirsizliğini koruyordu.

Saat 16.02 GMT (19.02 TSİ) itibarıyla Filo Jet, kaza yerinde ters dönmüş durumda ancak hâlâ su üzerinde duruyordu. Rapor, o sırada geminin stabilitesi, batma riski veya olası bir kirlilik konusunda doğrulayabildiği bir bilgi bulunmadığını aktardı. Alaboranın nedeni de henüz netleşmemişti. Arama-kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmak ve müdahale ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki alan deniz trafiğine geçici olarak kapandı.

Görseli Büyüt
*Filo Jet'in son sefer kayıtları. (Kaynak: Marrine Traffic)
*Filo Jet'in son sefer kayıtları. (Kaynak: Marrine Traffic)

Raporda iki dalga iddiası da yer aldı

Saat 20.49 GMT (23.49 TSİ) tarihli üçüncü Lloyd’s mesajı, gemideki kişi sayısına ilişkin farklı bir bilgi aktardı. Kayıt, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nı kaynak göstererek Filo Jet’te 259 yolcu ve sekiz mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunduğunu yazdı. Aynı kayıt, feribotun Girne Limanı’nın yaklaşık dört deniz mili (7,4 kilometre) açığında alabora olduğunu aktardı.

Aynı mesajda, kaptan ile yedi mürettebatın gözaltında olduğu yönündeki haberler yer aldı. Mesaj, alaboranın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü özellikle vurguladı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Rapora göre KKTC Başbakanı Üstel, daha önce feribotun iki dalganın etkisiyle alabora olduğunu söylemişti. Gemi, bir önceki gün Türkiye’ye sefer yapacaktı ancak hava koşulları nedeniyle 30 Ağustos’ta yola çıktı. Haberler, ilk dalganın gemiye vurmasının ardından kaptanın kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığını, ikinci dalganın ardından ise geminin su almaya başladığını öne sürdü. Rapor, bu anlatımı kesinleşmiş kaza nedeni olarak değil, aktarılan bilgi olarak sundu.

Geminin “ölü dalga” çarpması sonucu alabora olduğu yönünde iddialar da bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Meteoroloji Sözlüğü’nde “kabarma/ölü dalga (swell)”nın tanımı şöyle: “Oluşum alanları, kaynakları dışında görülen okyanus ve deniz dalgaları için kullanılan terim. Ölü dalgaların kaynakta oluşan esas dalgalara göre daha uzun periyotlu, daha düz (tepesiz) ve daha düzenli olduğu görülür.”

Rapor, Filo Jet’i işleten şirketin de kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladığını aktardı.

Görseli Büyüt
*KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
*KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Son mesajda kayıp sayısı 18’e indi, geminin battığı bildirildi

Lloyd’s’ın 30 Ağustos saat 22.08 GMT (31 Ağustos 01.08 TSİ) tarihli son takip mesajı bilançoyu yeniden güncelledi. Mesaj, en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Rapora göre bazı kazazedeler alabora olan feribotun gövdesine tutundu.

Aynı bildirimde, feribotun aniden havaya kalktığı, ardından sert biçimde suya vurduğu ve gemiye su dolduğu yönündeki haberler de yer aldı. Mesaj, kaptan ile yedi mürettebatın sorgu amacıyla gözaltında olduğunu da aktardı.

Son güncelleme, Filo Jet’in battığını ve 514 metre (1.686 feet) derinliğe ulaştığını aktardı. Güncelleme, Türkiye’den dalgıçların da arama çalışmalarına katılacağını yazdı.

Rapor, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiğini aktardı. Erhürman, arama-kurtarma çalışmalarının herkesin akıbeti netleşene kadar süreceğini söyledi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filo Jet Gemi Kazası Girne KKTC Kuzey Kıbrıs gemi kazası
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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