Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?

Can kaybı sekize yükseldi

Saat 16.02 GMT (19.02 TSİ) tarihli ikinci mesaj, can kaybını sekiz olarak kaydetti. Bu mesaj, gemide 267 yolcu ve dört mürettebat bulunduğunu aktardı. Alaboranın ardından yolcu ve mürettebat denize düştü, acil yardım çağrısı da kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den deniz unsurlarının yanı sıra Sahil Güvenlik gemileri, acil kurtarma araçları, liman tekneleri ve bölgedeki ticari gemiler kaza yerine yöneldi. Hava unsurları da arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi. Denizde bulunan kişilere ulaşmayı amaçlayan geniş çaplı operasyon bu aşamada yoğunlaştı.