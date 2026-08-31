Filo Jet gemi kazası raporu ne söylüyor?
İngiltere merkezli Lloyd’s List Intelligence, küresel denizcilik sektöründe gemi kazaları, hasarlar ve operasyonel riskler konusunda veri sağlayan bir şirket.
Lloyd’s List Intelligence’ın 31 Ağustos tarihli Filo Jet kaza raporu, 30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na giderken alabora olan feribota ilişkin gemi bilgilerini ve kazanın ardından saatler içinde yayımlanan dört ayrı bildirimi bir araya getiriyor. Rapordaki kayıtlar, kazanın ilk saatlerinden geminin 514 metre derinliğe battığını aktaran son güncellemeye kadar olayın seyrini ortaya koyuyor.
Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Kayıplarımız var sayısını bilmiyoruz
Rapora göre Filo Jet’in IMO numarası 8962034. Türkiye bayraklı geminin klas kuruluşu Türk Loydu, kayıtlı sahibi ise Filo Gemi Acentalığı Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi.
Lloyd’s’ın raporda kullandığı “serious casualty” tanımı, gemiyi denize elverişsiz hâle getiren yapısal hasarları, limana çekilmeyi gerektiren ve römorkör yardımı alınan arızaları, batma ya da uzun süreli karaya oturma olaylarını ve uzun onarımlar nedeniyle ciddi sefer aksamalarını kapsıyor. Rapor, Filo Jet kazasının türünü/kategorisini ise “Foundered (sunk, submerged)”, yani batma veya su altında kalma olarak kaydediyor.
Dört ayrı bildirim
Raporun olay özetine göre Filo Jet, Girne’den (Kyrenia) Taşucu’na seyir hâlindeyken gemiye su girdi. Yaklaşık 270 kişinin bulunduğu feribot, 30 Ağustos’ta Girne’den ayrılmasından kısa süre sonra zorlu hava koşullarında Akdeniz’de alabora oldu. Rapor, bu aşamada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarıyor.
Rapor, geminin kaza konumunu 35°24’19" kuzey, 33°23’26" doğu olarak veriyor.
Raporun özet veri alanı ölüm sayısını 8, kayıp kişi sayısını ise ilk olarak 23 olarak kaydediyor. Raporun ilerleyen saatlerdeki son bildirimi kayıp sayısını 18 olarak güncelliyor.
Lloyd’s’ın 30 Ağustos saat 14.30 GMT (17.30 TSİ) tarihli ilk kaza mesajı, Filo Jet’in 339 GT (brüt tonaj) olduğunu ve 2000 yılında inşa edildiğini aktarıyor. Mesaj, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nı kaynak göstererek yaklaşık 270 kişinin bulunduğu feribotun Girne’den Taşucu’na giderken yerel saatle 12.30’da limandan ayrıldığını ve kısa süre sonra Akdeniz’de su alarak alabora olduğunu bildiriyor.
İlk bilgilere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtuldu, 23 kişi için arama çalışmaları sürdü. Mesaj, ekiplerin kurtardığı kişilerin hiçbirinin durumunun kritik olmadığını aktarıyor. Raporda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in geminin zorlu hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu söylediği bilgisi yer alıyor.
Arama-kurtarma çalışmalarına dört Sahil Güvenlik gemisi, bir yolcu gemisi ve iki Sahil Güvenlik helikopteri katıldı. Ekipler, kurtardıkları kişileri Girne Limanı’na götürdü ve hastanelere nakletti.
Can kaybı sekize yükseldi
Saat 16.02 GMT (19.02 TSİ) tarihli ikinci mesaj, can kaybını sekiz olarak kaydetti. Bu mesaj, gemide 267 yolcu ve dört mürettebat bulunduğunu aktardı. Alaboranın ardından yolcu ve mürettebat denize düştü, acil yardım çağrısı da kayıtlara geçti.
Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den deniz unsurlarının yanı sıra Sahil Güvenlik gemileri, acil kurtarma araçları, liman tekneleri ve bölgedeki ticari gemiler kaza yerine yöneldi. Hava unsurları da arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi. Denizde bulunan kişilere ulaşmayı amaçlayan geniş çaplı operasyon bu aşamada yoğunlaştı.
Ekipler, kurtardıkları kişileri acil kurtarma araçlarıyla Girne Limanı’na taşıdı. Limanda acil müdahale ve tıbbi yardım merkezi faaliyete geçti, ambulans ve sağlık ekipleri karaya ulaşan kazazedeleri karşıladı. Rapor, bu aşamada sekiz kişinin öldüğünü teyit etti. Ancak kurtulan, yaralanan ve kayıp kişilerin kesin sayıları henüz netleşmemişti ve önemli sayıda kişinin akıbeti belirsizliğini koruyordu.
Saat 16.02 GMT (19.02 TSİ) itibarıyla Filo Jet, kaza yerinde ters dönmüş durumda ancak hâlâ su üzerinde duruyordu. Rapor, o sırada geminin stabilitesi, batma riski veya olası bir kirlilik konusunda doğrulayabildiği bir bilgi bulunmadığını aktardı. Alaboranın nedeni de henüz netleşmemişti. Arama-kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmak ve müdahale ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki alan deniz trafiğine geçici olarak kapandı.
Raporda iki dalga iddiası da yer aldı
Saat 20.49 GMT (23.49 TSİ) tarihli üçüncü Lloyd’s mesajı, gemideki kişi sayısına ilişkin farklı bir bilgi aktardı. Kayıt, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nı kaynak göstererek Filo Jet’te 259 yolcu ve sekiz mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunduğunu yazdı. Aynı kayıt, feribotun Girne Limanı’nın yaklaşık dört deniz mili (7,4 kilometre) açığında alabora olduğunu aktardı.
Aynı mesajda, kaptan ile yedi mürettebatın gözaltında olduğu yönündeki haberler yer aldı. Mesaj, alaboranın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü özellikle vurguladı.
Rapora göre KKTC Başbakanı Üstel, daha önce feribotun iki dalganın etkisiyle alabora olduğunu söylemişti. Gemi, bir önceki gün Türkiye’ye sefer yapacaktı ancak hava koşulları nedeniyle 30 Ağustos’ta yola çıktı. Haberler, ilk dalganın gemiye vurmasının ardından kaptanın kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığını, ikinci dalganın ardından ise geminin su almaya başladığını öne sürdü. Rapor, bu anlatımı kesinleşmiş kaza nedeni olarak değil, aktarılan bilgi olarak sundu.
Rapor, Filo Jet’i işleten şirketin de kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladığını aktardı.
Son mesajda kayıp sayısı 18’e indi, geminin battığı bildirildi
Lloyd’s’ın 30 Ağustos saat 22.08 GMT (31 Ağustos 01.08 TSİ) tarihli son takip mesajı bilançoyu yeniden güncelledi. Mesaj, en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Rapora göre bazı kazazedeler alabora olan feribotun gövdesine tutundu.
Son güncelleme, Filo Jet’in battığını ve 514 metre (1.686 feet) derinliğe ulaştığını aktardı. Güncelleme, Türkiye’den dalgıçların da arama çalışmalarına katılacağını yazdı.
Rapor, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiğini aktardı. Erhürman, arama-kurtarma çalışmalarının herkesin akıbeti netleşene kadar süreceğini söyledi.
(VC)