TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 28.10.2026 16:00 28 Cotmeh 2026 16:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.10.2026 16:12 28 Cotmeh 2026 16:12
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Fîlmê nû yê Behmen Qubadî li Festîvala Tokyoyê hate nîşandan

Fîlma nû yê sînemagerê Kurd Behmen Qubadî yê bi navê "Trees Are Watching" (Dar Dinêrin) li Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Tokyoyê ya li Japonyayê hat nişandan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Fîlmê nû yê Behmen Qubadî li Festîvala Tokyoyê hate nîşandan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Fîlma nû yê sînemagerê Kurd Behmen Qubadî yê bi navê "Trees Are Watching" li Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Tokyoyê hat nişandan. Piştî nîşandanê, derhêner Behmen Qubadî beşdarî rûniştineke pirs û bersivan bû û bersiva pirsên rexnegir û hezkirên sînemayê da.

Qubadî di rûniştinê de behsa sedemên têkçûna ekolojîk û bandora wê ya li ser derûniya mirovan kir.

Fîlma "Trees Are Watching" ku stêrka navdar a Hollywoodê Eva Green û lîstikvanê naskirî yê Tirkiyeyê Murat Yildirim tê de rolên sereke dilîzin, wekî fîlmekî "tirsa psîkolojîk" û wekî alegoriyeke ekolojîk balê dikişîne.

Bûyerên fîlmê Dar Dinêrin li bajarê Mêrdînê diqewimin. Çîroka nivîskarekê (Eva Green) û keça wê ya kerr vedibêje ku vegeriyane axa bav û kalan.

Li wir, ew rastî rûdanên seyr û bîranînên berê tên. Li herêmê, ji ber birîna daran xweza hatiye wêrankirin û tenê du dar wekî şahid mane.

Derhêner Behmen Qubadî di civînê de anî ziman ku dar û xweza ne tenê hûrgiliyên dîmenê ne lê di heman demê de ew şahidên zindî û bêdeng ên kiryar û trajediyên mirovahiyê ne jî.

Qubadî bal kişand ser metirsiya mezin a jinavbirina xwezayê û got ku sînemaya wî vê carê bi şêwazeke nû û bi hêmanên sosret peyameke tund dide kesên ku zererê didin jîngehê.

Piştgiriya Martin Scorsese ya ji bo projeyê

Yek ji xalên herî girîng ên ku di rûniştinê û medya navneteweyî de deng veda, piştgiriya derhênerê xwedî xelata Oscarê Martin Scorsese ya ji bo vî fîlmî bû.

Beşdariya Scorsese ya di projeyê de kelecaneke mezin di nav derdorên sînemayê yên cîhanî de çêkiriye û giraniya hunerî ya fîlmê Qubadî zêdetir kiriye.

Fîlmê ku beriya niha li Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Torontoyê (TIFF) cara yekem hatibû nîşandan, niha li Tokyoyê di beşa sereke de ji bo xelata herî mezin ketiye pêşbaziyê.

Festîvala Tokyoyê ya îsal dê heta 4ê Çiriya Paşîn a 2026an berdewam bike û sînemagerên herî navdar ên cîhanê bîne cem hev.

*Çavkanî: Rûdaw

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
bahman ghobadi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê