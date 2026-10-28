Fîlmê nû yê Behmen Qubadî li Festîvala Tokyoyê hate nîşandan

Fîlma nû yê sînemagerê Kurd Behmen Qubadî yê bi navê "Trees Are Watching" li Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Tokyoyê hat nişandan. Piştî nîşandanê, derhêner Behmen Qubadî beşdarî rûniştineke pirs û bersivan bû û bersiva pirsên rexnegir û hezkirên sînemayê da.
Qubadî di rûniştinê de behsa sedemên têkçûna ekolojîk û bandora wê ya li ser derûniya mirovan kir.
Fîlma "Trees Are Watching" ku stêrka navdar a Hollywoodê Eva Green û lîstikvanê naskirî yê Tirkiyeyê Murat Yildirim tê de rolên sereke dilîzin, wekî fîlmekî "tirsa psîkolojîk" û wekî alegoriyeke ekolojîk balê dikişîne.
Bûyerên fîlmê Dar Dinêrin li bajarê Mêrdînê diqewimin. Çîroka nivîskarekê (Eva Green) û keça wê ya kerr vedibêje ku vegeriyane axa bav û kalan.
Li wir, ew rastî rûdanên seyr û bîranînên berê tên. Li herêmê, ji ber birîna daran xweza hatiye wêrankirin û tenê du dar wekî şahid mane.
Derhêner Behmen Qubadî di civînê de anî ziman ku dar û xweza ne tenê hûrgiliyên dîmenê ne lê di heman demê de ew şahidên zindî û bêdeng ên kiryar û trajediyên mirovahiyê ne jî.
Qubadî bal kişand ser metirsiya mezin a jinavbirina xwezayê û got ku sînemaya wî vê carê bi şêwazeke nû û bi hêmanên sosret peyameke tund dide kesên ku zererê didin jîngehê.
Piştgiriya Martin Scorsese ya ji bo projeyê
Yek ji xalên herî girîng ên ku di rûniştinê û medya navneteweyî de deng veda, piştgiriya derhênerê xwedî xelata Oscarê Martin Scorsese ya ji bo vî fîlmî bû.
Beşdariya Scorsese ya di projeyê de kelecaneke mezin di nav derdorên sînemayê yên cîhanî de çêkiriye û giraniya hunerî ya fîlmê Qubadî zêdetir kiriye.
Fîlmê ku beriya niha li Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Torontoyê (TIFF) cara yekem hatibû nîşandan, niha li Tokyoyê di beşa sereke de ji bo xelata herî mezin ketiye pêşbaziyê.
Festîvala Tokyoyê ya îsal dê heta 4ê Çiriya Paşîn a 2026an berdewam bike û sînemagerên herî navdar ên cîhanê bîne cem hev.
*Çavkanî: Rûdaw
(AY)