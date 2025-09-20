ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 15:36
3 dk Okuma

FilmAmed Belgesel Festivali'nin programı belli oldu

9’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali, 26 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır’da sinemaseverleri ağırlayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
FilmAmed Belgesel Festivali'nin programı belli oldu

Ortadoğu Sinema Akademisi ve Kayapınar Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali, 26 Eylül’de Diyarbakır’da başlayacak. Bu yılki festivale toplamda 29 belgesel film katılacak ve sinema tutkunları birçok atölye, panel ve konser etkinliği ile buluşacak.

Ayrıca festivalin sonunda 30 Eylül’de düzenlenecek ödül töreni ile en başarılı filmler ödüllendirilecek.

İşte festivalin programı:

26 Eylül – Açılış Günü

Açılış Programı
Saat: 19:00 | Yer: ÇandAmed Kongre Salonu

Konser: Mehmet Atlı
Saat: 19:30 | Yer: ÇandAmed Kongre Salonu

Açılış Filmi – Jinwar (Yönetmen: Nadya Derwiş)
Saat: 20:30 | Yer: ÇandAmed Kongre Salonu

27 Eylül – Masterclass & Film Gösterimleri

Masterclass: Ayşe Polat ile Sinema ve Belgesel Sinemada Senarist-Yönetmen Deneyimi
Saat: 11:00 | Yer: ÇandAmed Sinema Salonu-1

Film Gösterimleri:

  • Shot the Voice of Freedom (Yönetmen: Zainap Entezar) – Saat: 14:00
  • Bizim İsmail (Yönetmen: Fatin Kanat & Önder İnce) – Saat: 16:00
  • Ezda (Yönetmen: Halime Aktürk) – Saat: 18:00
  • Son Büyük Simge: Surp Giragos Kilisesi (Yönetmen: Eren Kahraman) – Saat: 13:00
  • Landless Like The Wind (Yönetmen: Borhan Ahmedi) – Saat: 15:00
  • Rojîn’s Dream (Yönetmen: Serwa Aliveisy) – Saat: 17:00

28 Eylül – Film Gösterimleri & Atölye

Atölye: Fikirden Filme, Belgesel Sinemada Anlatım Olanakları (Eğitmenler: Samuel Aubin & Güliz Sağlam)
Saat: 12:00 – Yer: ÇandAmed Sinema Salonu-1

Film Gösterimleri:

  • Üçüncü Gurbet (Yönetmen: Mediha Güzelgün) – Saat: 14:00
  • Grape Season (Yönetmen: Ebrahim Hesari) – Saat: 14:00
  • Walk of Iris (Yönetmen: Burcu Güler) – Saat: 16:00
  • Stêrka Li Ser Xetê (Yönetmen: Berivan Saruhan) – Saat: 16:00
  • Habibullah (Yönetmen: Adnan Zandi) – Saat: 18:00
  • The Last 5 Minutes (Yönetmen: Şehram Maslakhi) – Saat: 18:00
  • Bîra Sûre (Yönetmen: Azad Altay) – Saat: 20:00

29 Eylül – Panel & Film Gösterimleri

Panel: Belgesel Sinemada Toplumsal Cinsiyet Temsillerinin Etik Yansımaları
Saat: 11:00 – Yer: ÇandAmed Sinema Salonu-1

Film Gösterimleri:

  • Domates Biber Depresyonu (Yönetmen: Aybüke Avcı) – Saat: 14:00
  • Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi (Yönetmen: Gülseren Arslan) – Saat: 16:00
  • Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş) – Saat: 18:00
  • YİBO (Yönetmen: Şükran Demir & Özgür Ünal) – Saat: 20:00
  • A Fedayee Film (Yönetmen: Kamala Aljafari) – Saat: 13:00
  • Rengê Kevir (Yönetmen: Tuğba Yaşar) – Saat: 17:00
  • Zarafet ve Şiddet Arasında (Yönetmen: Şirin Bahar Demirel) – Saat: 17:00
  • 36 (Yönetmen: Rêzan Mir Uğurlu) – Saat: 17:00

30 Eylül – Kapanış Günü & Ödül Töreni

Panel: Yas, Hafıza, Mücadele: Belgesel Sinemada Tanıklık ve Adalet
Saat: 12:00 – Yer: ÇandAmed Sinema Salonu-1

Film Gösterimleri:

  • Yeni Han (Yönetmen: Bingöl Elmas) – Saat: 16:00
  • Habibullah (Yönetmen: Adnan Zandi) – Saat: 13:00
  • Walk of Iris (Yönetmen: Burcu Güler) – Saat: 13:00

Kapanış Filmi – Li Ber Siya Spîndarê (Yönetmen: Kenan Diler)
Saat: 17:30 – Yer: ÇandAmed Sinema Salonu

Ödül Töreni
Saat: 19:30 – Yer: ÇandAmed Tiyatro Salonu

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
filmamed sinema kültür sanat Diyarbakır
