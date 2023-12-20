Film-Yön Akademi tamamlandı

Film Yönetmenleri Derneği her yıl Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Akademi tamamlandı.

Kuruluşunda aralarında Atıf Yılmaz, Ömer Kavur ve Zeki Ökten gibi yönetmenlerin de olduğu Film-Yön bu yıl da kültür bakanlığından destek alan ilk film yönetmenlerine çeşitli atölye ve danışmanlıklar verdi.

Derviş Zaim, Mahmut Fazıl Coşkun, Alin Taşçıyan, Aydın Orak, Eyyüp Boz, Biket İlhan, Tayfur Aydın ve Reis Çelik gibi birçok isim bu atölyelerde danışmanlık ve sunumlar yaptı. Atölyelere katılımlar yüksek seviyede yer aldı.

Her yıl Ekim-Kasım ayında düzenlenen Film-Yön Akademi 2024 yılı hazırlıklarına şimdiden başladı.

(EMK)