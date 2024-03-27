Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda uluslararası resmi pozisyonların "soykırımcı savaş" kabulüne ulaşmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası kamuoyunun sivilleri koruma ve tüm deniz, kara ve hava yollarından yardım sağlama yönündeki fikir birliğine rağmen İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki halka karşı soykırım ve yerinden etme yollarını derinleştirdiği ifade edildi.

BM raporunda Gazze için “soykırım” tanımlaması

“Kitlesel katliamlar sürekli artıyor”

İsrail'in "herhangi bir uluslararası talep veya çağrıya yanıt vermediği veya önemsemediği" belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde evlerin amansızca bombalanması ve sivillerin her yerde hedef alınması nedeniyle kitlesel katliamlar sürekli artıyor" dendi.

Bakanlık, “Soykırım gerçek ve Filistinlilerin Gazze dışına göçe zorlanması yaklaşıyor” açıklamasını yaptı.

“Uluslararası toplum yetersiz ve isteksiz”

Uluslararası toplumun, çatışmayı çözme ve barışı sağlama konusundaki yetersizliğini ve isteksizliğini kanıtladığı kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumun aynı zamanda işgal altındaki Filistin'in durumuna uluslararası hukuk ve meşruiyet çözümlerini uygulamadaki başarısızlığını da gösterdiği aktarıldı.

Filistin ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce sivilin ölümüne ve kıtlığa neden olduğuna yer verilen açıklama şöyle devam etti:

"İsrail, kurulduğu 1948 yılından bu yana ilk kez 'soykırım' suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı huzuruna çıkmasına rağmen, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yönelik savaşını sürdürüyor."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)