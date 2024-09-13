Filistinlilerden Beyta'da 'Ayşenur Ezgi Eygi' protestosu

Belde halkının ortaklaşa Ayşenur Eygi için vurulduğu noktada bir anıt yapmak istediklerini dile getiren Abdullah, “uluslararası hak örgütleri, tüm ilgili kurum ve kuruluşların beldelerine gelerek topraklarının nasıl gasbedildiğini ve uğradıkları zulmü görmelerini istediklerini” belirtti.