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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 16:35
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 18:51
1 dk Okuma

Filistinlilerden Beyta'da 'Ayşenur Ezgi Eygi' protestosu

Beyta halkı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Eygi’nin fotoğrafını beldede birçok noktaya astı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistinlilerden Beyta'da 'Ayşenur Ezgi Eygi' protestosu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Türkiye-ABD vatandaşı barış eylemcisi Ayşenur Ezgi Eygi için 6 Eylül’de öldürüldüğü işgal altındaki Batı Şeria’nın Beyta beldesinde protesto düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistinliler, cuma namazında Eygi’yi anmak için Beyta beldesindeki bir tepede toplanırken İsrail askerlerinin engeliyle karşılaştı.

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İsrail ordusu, çok sayıda birlik ve zırhlı aracıyla bölgede konuşlandı. Belde halkına, bölgenin askeri alan olarak ilan edildiğini ileten İsrail askerleri az sayıda yaşlı erkeğin toplanılmak istenen tepede namaz kılmasına izin verdi.

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İsrail askerlerinin engellediği Filistinliler daha aşağı bir noktada hem cuma namazı hem Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı. İsrail ve başka ülkelerden işgal karşıtı uluslararası dayanışma eylemcileri de bölgeye geldi

Görseli Büyüt

Belde halkı geçen hafta gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Eygi’nin fotoğrafını beldede birçok noktaya astı.

Nablus’a bağlı Beyta beldesi sakinleri, topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2013’te inşa ettikleri “Evyatar” isimli kaçak yerleşim yerine karşı uzun süredir mücadele veriyor. Mayıs 2021’den bu yana devam eden protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 Filistinli hayatını kaybetti.
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Filistinliler, Ayşenur Ezgi Eygi’yi anarak “Beyta’ya geldi şehit oldu buradan Türkiye’ye gitti” şeklinde slogan attı.

İsrail askerleri ise Filistinlileri alandan uzaklaşmaya zorladı.

Beyta sakini Filistinli Mahmud Abdullah, İsrail askerlerinin geçen hafta protesto sakin olduğu sırada iki el ateş ettiğini ve biriyle Ayşenur’u hedef aldığını söyledi.

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Belde halkının ortaklaşa Ayşenur Eygi için vurulduğu noktada bir anıt yapmak istediklerini dile getiren Abdullah, “uluslararası hak örgütleri, tüm ilgili kurum ve kuruluşların beldelerine gelerek topraklarının nasıl gasbedildiğini ve uğradıkları zulmü görmelerini istediklerini” belirtti.

Görseli Büyüt

Ne olmuştu?

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada “çevrede sükunetin hakim olduğunu” vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi’yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.

İsrail ordusu, Eygi’nin “İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini” itiraf etmiş ancak Eygi’nin “kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini” savunmuştu.

Filistin Adli Tıp Kurumu’nun Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi’yi başından hedef alan İsrail kurşununun “neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği” belirtilmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşenur Ezgi Eygi israil ordusu Batı Şeria nablus
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