“Filistinliler su kamyonu önünde sıra bekliyor”

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Refah'taki Filistinlilerin temiz su yetersizliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MSF, temiz su yetersizliği nedeniyle Filistinliler için yaşam koşullarını "umutsuz" olarak nitelendirdi, yüzlerce Filistinlinin su kamyonu önünde sıra beklediğini belirtti.

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MSF ekiplerinin yaklaşık 20 bin kişi için günde ortalama 110 bin litre su ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki temiz su yetersizliğinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açması nedeniyle cilt hastalıkları, grip, dehidrasyon (sıvı kaybı), ishal gibi hastalıkların görüldüğüne değinildi.

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Sınır Tanımayan Doktorlar, su dağıtımı ve ulaştırmada yakıt yetersizliği nedeniyle zorlandıklarını, su dağıtma noktalarının bombalandığını, yolların, altyapıların ve su borularının yok edildiğini açıkladı.

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(AS)