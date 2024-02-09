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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 10:04
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“Filistinliler su kamyonu önünde sıra bekliyor”

Sınır Tanımayan Doktorlar, su dağıtımı ve ulaştırmada yakıt yetersizliği nedeniyle zorlandıklarını, su dağıtma noktalarının bombalandığını, yolların, altyapıların ve su borularının yok edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Filistinliler su kamyonu önünde sıra bekliyor”
Fotoğraflar: AA

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Refah'taki Filistinlilerin temiz su yetersizliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MSF, temiz su yetersizliği nedeniyle Filistinliler için yaşam koşullarını "umutsuz" olarak nitelendirdi, yüzlerce Filistinlinin su kamyonu önünde sıra beklediğini belirtti.

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Hastalıklara yol açtı

MSF ekiplerinin yaklaşık 20 bin kişi için günde ortalama 110 bin litre su ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki temiz su yetersizliğinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açması nedeniyle cilt hastalıkları, grip, dehidrasyon (sıvı kaybı), ishal gibi hastalıkların görüldüğüne değinildi.

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Sınır Tanımayan Doktorlar, su dağıtımı ve ulaştırmada yakıt yetersizliği nedeniyle zorlandıklarını, su dağıtma noktalarının bombalandığını, yolların, altyapıların ve su borularının yok edildiğini açıkladı.

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(AS)

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