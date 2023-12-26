ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 16:05
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 16:05
2 dk Okuma

Filistinli yönetmen Alayan: İşgal, günlük hayatımızı etkileyen dominant bir faktör

11. Boğaziçi Film Festivali'nde Uluslararası Uzun Metraj Yarışmasında “En İyi Yönetmen” ödülünü alan Filistinli yönetmen Muayad Alayan, Filistin davasını dünyaya duyurma konusunda film festivallerinin önemine değindi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistinli yönetmen Alayan: İşgal, günlük hayatımızı etkileyen dominant bir faktör
Fotoğraf: Amal en Ruta

Filistinli film yapımcısı ve yönetmen Muayad Alayan, 11. Boğaziçi Film Festivalinde Uluslararası Uzun Metraj Yarışmasında "A House in Jerusalem" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

Ödül konuşması için törene uzaktan bağlanan Alayan, filmin yaratım sürecinde nereden ilham aldığına, Filistin'de sinemacı olmanın zorluklarına ve Filistin davasını dünyaya duyurmada film festivallerinin önemine değindi.

Alayan, özellikle “Aşk, Hırsızlık ve Diğer Karışıklıklar” (Love, Theft and Other Entanglements, 2015) ve “Sarah ve Saleem Üzerine Raporlar (The Reports on Sarah and Saleem, 2018) ve "Bethlehem 2001" (2020) filmleriyle tanınıyor. Yönetmen filmlerinde genellikle Filistin'in politik ve toplumsal gerçekliklerine odaklanıyor.

Engeller

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Alayan, festivalde ödül aldığı için onur duyduğunu belirterek şöyle dedi:

"Festival ekibi, jüri ve izleyicilere çok teşekkür ederim. Uluslararası film festivallerinde bu tür ödüller almak, filmimize yönelik bir ilginin olduğunu gösteriyor. Bu yönden çok değerli buluyorum, özellikle Filistin'de sinema ile uğraşanların birçok engeli aşmak zorunda olduğu bu zamanlarda. Bu engellerden biri de filmlerinizi dünya çapında izleyicilerle buluşturabilmek.

"Etrafımızdaki her şeyin bizi pes etmeye zorladığı bir ortamda yaşıyoruz. Sizi daha derin çaresizliğe sürüklemek ve size umudunuzu kaybettirmek için tasarlanmış her şey. Bu yüzden sinema ve sanatın, derdimizi anlatabilmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü beni diri tutuyor ve yoluma devam etmemi sağlıyor.

Acı ve yas

"Filmde kayıpları ve acılarıyla başa çıkmaya çalışan iki kadının hikâyesi işleniyor. Acılarını anlamaya ve her bir kayıpta insanın ruhundan bir parça eksiltip hayata devam ettiği gerçeğini kabullenmeye çalışıyorlar. Bu aslında tüm Filistinlilerin, özellikle benim tecrübelerimle örtüşen bir hikâye. Anne ve baba tarafımdan büyüklerim, 1948'de İsrail kurulduğunda evlerini terk etmek zorunda kaldığında bu acıyı ve yası yaşamıştı.

"Büyükannem küçük yaşta doğup büyüdüğü yeri terk etmek zorunda kaldı. Hayatta olduğu yıllarda hep anavatanını düşünüyordu. Bedeni burada Filistin'de olmasına rağmen, ruhu hala doğup büyüdüğü yerdeydi. Yaşayan ruh fikri bu şekilde ortaya çıktı.

"İşgal bizim hayatımızın büyük bir parçası ve böyle üzücü bir gerçekliği görmezden gelmek imkansız. Biz de aşk gibi, çocuk hikâyeleri gibi, macera gibi konulara değinmek istiyoruz ama dediğim gibi işgal, günlük hayatımızı etkileyen dominant bir faktör konumunda.” (TY)

Muayad Alayan A House in Jerusalem Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Filistin sineması devrimin sesini duyuruyor
20 Aralık 2023
/haber/filistin-sinemasi-devrimin-sesini-duyuruyor-289554
Hannah Arendt Ödülü’ne değer görülen Gessen’e Filistin engeli
15 Aralık 2023
/haber/hannah-arendt-odulune-deger-gorulen-gessene-filistin-engeli-289357
Fransalı yayınevi 'Filistin'de Etnik Temizlik' kitabının satışını durdurdu
13 Aralık 2023
/haber/fransali-yayinevi-filistin-de-etnik-temizlik-kitabinin-satisini-durdurdu-289267
Hollywood'ta Oscar ödüllü Sarandon ve Barrera'ya 'Filistin' yaptırımı
22 Kasım 2023
/haber/hollywood-ta-oscar-odullu-sarandon-ve-barrera-ya-filistin-yaptirimi-288278
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Ai Weiwei'ye sansür: Londra'daki sergisi askıya alındı
16 Kasım 2023
/haber/ai-weiwei-ye-sansur-londra-daki-sergisi-askiya-alindi-287993
FRANKFURT KİTAP FUARI
Filistinli yazar Adania Shibli'ye uluslararası destek
16 Ekim 2023
/haber/filistinli-yazar-adania-shibli-ye-uluslararasi-destek-286406
bu haberin uzantıları
Hollywood’da “Gazze krizi”
26 Aralık 2023
/haber/hollywoodda-gazze-krizi-289784
ilgili haberler
Filistin sineması devrimin sesini duyuruyor
20 Aralık 2023
/haber/filistin-sinemasi-devrimin-sesini-duyuruyor-289554
Hannah Arendt Ödülü’ne değer görülen Gessen’e Filistin engeli
15 Aralık 2023
/haber/hannah-arendt-odulune-deger-gorulen-gessene-filistin-engeli-289357
Fransalı yayınevi 'Filistin'de Etnik Temizlik' kitabının satışını durdurdu
13 Aralık 2023
/haber/fransali-yayinevi-filistin-de-etnik-temizlik-kitabinin-satisini-durdurdu-289267
Hollywood'ta Oscar ödüllü Sarandon ve Barrera'ya 'Filistin' yaptırımı
22 Kasım 2023
/haber/hollywood-ta-oscar-odullu-sarandon-ve-barrera-ya-filistin-yaptirimi-288278
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Ai Weiwei'ye sansür: Londra'daki sergisi askıya alındı
16 Kasım 2023
/haber/ai-weiwei-ye-sansur-londra-daki-sergisi-askiya-alindi-287993
FRANKFURT KİTAP FUARI
Filistinli yazar Adania Shibli'ye uluslararası destek
16 Ekim 2023
/haber/filistinli-yazar-adania-shibli-ye-uluslararasi-destek-286406
Sayfa Başına Git