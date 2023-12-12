Filistinli tutuklunun ölümüne soruşturma

Filistinli hukuk kuruluşları, İsrailli bir hakimin, 13 Kasım'da Filistinli bir tutuklunun ölümüyle ilgili koşullar hakkında soruşturma başlatmaya karar verdiğini açıkladı.

Filistinli Esirler Cemiyeti ile Filistin hükümetine bağlı Mahkumlar ve Özgür Bırakılanlar İşleri Komisyonu'ndan, konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

“İsrail, insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulmalı”

“Ağır dayak ve işkence” bulguları

Açıklamada, “İsrail'in kuzeyindeki Hadera Mahkemesi'ndeki İsrailli hakimin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit kentinde, Abdurrahman Ahmed Meri'nin İsrail hapishanesinde öldürülmesiyle ilgili, derhal soruşturma başlatılmasına karar verdiği” belirtildi.

Açıklamada, hakimin kararının, "hayatını kaybeden tutuklu Meri'nin vücudunda yaralar, suça ilişkin işaretler ve izler bulunması nedeniyle ağır dayak ve işkenceye maruz kaldığının netleştirilmesinin ardından" geldiği belirtildi.

Mahkeme, İsrail polisinden konuyla ilgili soruşturmaları tamamlanıp adli tıp raporunun 25 Aralık tarihine kadar sunulmasını istedi.

6 tutuklu daha hayatını kaybetti

Filistinli kuruluşlar, Meri'nin, 7 Ekim'den sonra İsrail hapishane idaresinin, erkek ve kadın mahkumlara yönelik başlattığı şiddetli saldırıların ardından 13 Kasım'da İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde öldürüldüğünü, o tarihten bu yana cezaevlerinde 6 tutuklunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistinli kurumların açıklamasına ilişkin, İsrail makamlarından henüz herhangi bir yorum gelmedi.

33 yaşındaki Abdurrahman Ahmed Meri, evliydi, 4 çocuğu vardı. 25 Şubat'ta tutuklanmıştı. Meri'nin kardeşi Muhammed Meri de İsrail güçleri tarafından 2005 yılında öldürülmüştü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)