Filistinli tutuklu yazara Uluslararası Arap Romanı Ödülü

Filistinli tutuklu yazar Basim Hendekçi, “Bir Maske, Gökyüzünün Rengi” romanıyla, Arabic Booker diye bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün 17’ncisine layık görüldü.

Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, kazananın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen etkinlikte duyurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Hendekçi'nin kitabı, 133 eser arasından "Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yayınlanan en iyi roman" seçildi.

Ödülü, Hendekçi adına, romanın yayınlandığı Dar Al-Adab Yayınevi'nin sahibi Rana İdris teslim aldı.

Hendekçi'nin romanında, Ramallah'taki bir mülteci kampında yaşayan arkeolog Nur'un, bir İsrailliye ait paltonun içinde bulduğu "mavi kimlik" ile İsraillilerin arasına karışıp arkeolojik kazılara katılması ve ardından yaşadıkları ele alınıyor.

3 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada da Hendekçi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus şehrinde 2 Kasım 2004'te gözaltına alındığı ve 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Hapiste kaldığı sürede 2 şiir kitabı, çok sayıda roman ve 250 makale kaleme aldı, bazı eserleri Fransızcaya çevrildi.

Basim Hendekçi hakkında 1983'te Nablus, Filistin'de doğdu. Nablus'taki Al-Najah Ulusal Üniversitesi'nde Gazetecilik ve Medya okudu. 2004 yılında 21 yaşındayken hapse girene kadar kısa öyküler yazdı. Hapishanede Al-Quds Üniversitesi'ne kaydoldu ve İsrail Araştırmaları üzerine yazdığı tezle Siyaset Bilimi alanında üniversite eğitimini tamamladı. Ayrıca edebiyat, siyaset, Filistinli kadın aktivistler ve İsrail hapishanelerindeki mahkumlar hakkında makaleler de dahil olmak üzere yazmaya devam etti. Şiir kitapları: Ritüellerin İlki (2010), Bir Gece Şiirinin Nefesi (2013), Yalnızlığın Narcissus’u (2017) Romanları: Bedir el-Din Tutulması (2019), Vazgeçen Kadının Nefesi (2020) ve Bir Maske, Gökyüzünün Rengi (2023).

(AS)