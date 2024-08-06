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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 11:51
2 dk Okuma

Filistinli tutuklu işkencede hayatını kaybetti

İsrail’deki Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan 26 yaşındaki Gazzeli Ömer Cüneyd, işkence sonucu hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, tel örgütlerin arkasındaki tutuklular elleri bağlı ve mavi üniforma giydirilmiş şekilde duruyor.
Fotoğraf: CNN

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, 24 Aralık 2023'te kardeşiyle birlikte alıkonan Cibaliya sakinlerinden 26 yaşındaki Ömer Cüneyd'in, Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde işkence sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli insan hakları örgütü Hamoked, Cüneyd'in ailesine oğullarının 17 Temmuz'da öldüğünü iletti.

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21 tutuklu hayatını kaybetti

Açıklamada, Ömer Cüneyd'in, İsrail hapishaneleri ile gözaltı merkezlerinde, özellikle de Sde Teiman'da işkence nedeniyle ölen onlarca Gazzeli tutukludan biri olduğu ifade edildi.

Cüneyd'in kardeşinin ise alıkonulduktan 4 ay sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli tutuklu sayısının 21'e yükseldiği, bu sayının sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı, bu sayının dışında hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan onlarca Filistinli tutuklunun olduğu ifade edildi.

Sde Teiman

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi işkence uygulamalarıyla sık sık haberlere konu oluyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri anlattı.

Sde Teiman, 9 askerin Filistinli bir tutukluya cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme geldi. Askerlerin gözaltına alınmasına, İsrailli aşırı sağcılar karşı çıkmıştı.

(AS)

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6 Ağustos 2024
/haber/ruh-sagligi-calisanlarindan-filistindeki-saldirilar-karsisinda-acil-cagri-298293
BM: Gözaltındaki Filistinlilere işkence, insanlığa karşı suç
6 Ağustos 2024
/haber/bm-gozaltindaki-filistinlilere-iskence-insanliga-karsi-suc-298268
İsrail cezaevlerinde 10 bine yakın Filistinli tutuluyor
4 Ağustos 2024
/haber/israil-cezaevlerinde-10-bine-yakin-filistinli-tutuluyor-298194
İsrail’de tutuklu bulunan Filistinliler, işkence gördüklerini açıkladı
2 Ağustos 2024
/haber/israilde-tutuklu-bulunan-filistinliler-iskence-gorduklerini-acikladi-298150
İsrail'de aşırı sağcılar askerlerin çıkarıldığı mahkemeyi bastı
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/haber/israil-de-asiri-sagcilar-askerlerin-cikarildigi-mahkemeyi-basti-297988
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/haber/filistinli-gazeteci-israil-ordusunun-gozalti-merkezindeki-iskenceyi-anlatti-296656
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/haber/israil-alikoydugu-filistinlilere-iskence-yapiyor-295398
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/haber/israilli-taniklar-gazzeli-tutuklularin-maruz-kaldigi-iskenceyi-anlatti-295327
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