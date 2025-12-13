Filistinli şarkıcı Saint Levant’tan, İstanbul konserinde ‘Özgür Filistin’ çağrısı

Filistinli şarkıcı Saint Levant, dün (12 Aralık) İstanbul’da müzikseverlerle buluştu.
“Kalamantina”, “Do You Love Me?” ve “Deira” parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendiren sanatçı, “İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor,” dedi.
Gazze’deki İsrail saldırılarının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirten Levant, İsrail’in soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çekti.
“Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı”
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Levant, sahnede şöyle dedi:
“7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim’de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hâlâ işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs’e, Ramallah’a, Gazze’ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız.”
Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de “Özgür Filistin” sloganları attı.
Saint Levant hakkında
Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan Levant, Kudüs’te doğdu. Çocukluk yıllarını Gazze’de geçiren sanatçı, 2007’de ailesiyle Ürdün’ün başkenti Amman’a taşınmak zorunda kaldı.
Levant, lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.
İlk müzik çalışması “1001 Nights”ı 2021’de yayımlayan Levant, ardından ilk albümü “From Gaza, with Love”ı piyasaya sürdü.
Levant’ın dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella’daki sahne performansında Gazze’de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. (TY)