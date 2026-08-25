Filistinli sanatçı Süleyman Mansur yaşamını yitirdi

Filistinli sanatçı Süleyman Mansur, bir süredir tedavi gördüğü işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Makasıd Hastanesi’nde 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Süleyman Mansur kimdir?

Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden biri olan Mansur, uzun yıllara yayılan üretimleriyle Filistin’in kültürel ve sanatsal hafızasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Mansur’un çalışmalarında Filistinlilerin toprakla kurduğu ilişki, yerinden edilme deneyimi ve kolektif hafıza belirleyici bir yer tutuyordu. Sanatçı, özellikle Filistin kültürü, tarihi ve geleneklerinden aldığı sembolleri eserlerine taşıdı.

“Filistin halkını yeniden insanlaştırmak”

Sanatı aynı zamanda Filistinlilerin görünürlük mücadelesinin bir parçası olarak gören Mansur, 2024’te verdiği bir söyleşide sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sorumluluğunu “Filistin halkını yeniden insanlaştırmak” sözleriyle anlatmıştı.

Mansur’un ölümünün ardından Filistin sanatının hafıza, toprak ve direnişle kurduğu ilişkinin en önemli temsilcilerinden biri daha yaşamını yitirmiş oldu.

(NÖ)