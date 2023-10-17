Filistinli sanatçı Emily Jacir'in Berlin konuşması iptal edildi

Filistinli sanatçı ve film yapımcısı Emily Jacir’in önümüzdeki hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılması planlanan konuşması konuşma iptal edildi. Jacir'in yerine başka biri getirildi.

Sanatatak’ın haberine göre; Filistin'e ve Gazze halkına yönelik tüm dayanışma eylemlerinin Almanya'da yasaklanmasının ardından geldi.

FRANKFURT KİTAP FUARI Filistinli yazar Adania Shibli'ye uluslararası destek

Jacir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Filistin-İsrail savaşına ilişkin paylaşımlarda “Tüm halkımızın toplu katliamını ve soykırımını destekliyor” demişti.

Frankfurt Kitap Fuarı da 13 Ekim'de Filistinli yazar Adania Shibli'nin ödül törenini iptal etmişti.

Alman Edebiyat Derneği Litprom 13 Ekim’de yaptığı açıklamada Shibli'nin “Küçük Bir Ayrıntı” romanının onurlandırılacağı ödül törenini "İsrail'deki savaş nedeniyle" iptal ettiğini duyurmuştu.

Facebook’tan Filistinli haber sayfasına sansür

(RT)