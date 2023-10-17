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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 10:52
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 11:57
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Filistinli sanatçı Emily Jacir'in Berlin konuşması iptal edildi

Filistinli çağdaş sanatçı ve film yapımcısı Emily Jacir'in önümüzdeki hafta Berlin'de yapılması planlanan konuşması Filistin-İsrail çatışmaları ardından iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/filistinli-sanatci-emily-jacir-in-berlin-konusmasi-iptal-edildi.jpg
Fotoğraf: Facebook

Filistinli sanatçı ve film yapımcısı Emily Jacir’in önümüzdeki hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılması planlanan konuşması konuşma iptal edildi. Jacir'in yerine başka biri getirildi.

Sanatatak’ın haberine göre; Filistin'e ve Gazze halkına yönelik tüm dayanışma eylemlerinin Almanya'da yasaklanmasının ardından geldi.

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Jacir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Filistin-İsrail savaşına ilişkin paylaşımlarda “Tüm halkımızın toplu katliamını ve soykırımını destekliyor” demişti.

Frankfurt Kitap Fuarı da 13 Ekim'de Filistinli yazar Adania Shibli'nin ödül törenini iptal etmişti.

Alman Edebiyat Derneği Litprom 13 Ekim’de yaptığı açıklamada Shibli'nin “Küçük Bir Ayrıntı” romanının onurlandırılacağı ödül törenini "İsrail'deki savaş nedeniyle" iptal ettiğini duyurmuştu.

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(RT)

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