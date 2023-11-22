Filistinli şair ve yazar Mosab Abu Toha serbest bırakıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), savaş sırasında Gazze'deki deneyimlerini The New Yorker ve diğer yayınlara aktaran Filistinli şair ve yazar Mosab Abu Toha’nın sorgusunun ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

CNN International’ın aktardığına göre, dün (21 Kasım) bir açıklama yapan IDF, Toha'nın Gazze Şeridi'nde “terör örgütleri” arasında bir dizi etkileşim olduğuna dair istihbaratın bulunduğu operasyonlar sırasında sorguya alınan bir grup sivil arasında yer aldığını söyledi.

PEN America: Minnet duyduk

Toha'nın neden gözaltına alındığına dair IDF ile temasa geçen CNN, kendilerine “net olmayan bir açıklama” yapıldığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı da konuya dair paylaşacak bilgilerinin olmadığını iletti.

Toha'nın aile avukatı, Filistinli aktivist ve Filistin Özgürlük Örgütü eski sözcüsü Diana Buttu, Toha’nın serbest bırakılmasına büyük olasılıkla kamuoyu baskısının yardımcı olduğunu belirtti.

PEN America, Toha’nın serbest bırakılmasıyla ilgili minnet duyduklarını söyleyerek şöyle dedi: “Şair ve yazarların korkusuzca gerçeği dile getirmekte özgür olması lazım.”

Filistinli yazar ve şair Mosab Abu Toha gözaltına alındı