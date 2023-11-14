Filistinli queerler: İsrail fonlarını ve tüm İsrail kurumlarıyla işbirliğini reddedin

Filistinli queerlerin İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşta LGBTİ+ haklarını kullanarak pembeye boyamasına karşı kaleme aldıkları ve dünyanın dört bir yanından, 400'den fazla queer ve feminist örgütün imzaladığı mektubu Velvele editörü Bawer Çakır Türkçeleştirdi. Mektuptan kısa bir bölümü yayımlıyoruz.

“Queerliğimizin, bedenlerimizin ve queerler olarak maruz kaldığımız şiddetin, emperyal ve soykırımcı eylemlere hizmet etmek üzere, Filistinli toplulukları şeytanlaştırmak ve insandışılaştırmak için araçsallaştırılmasını reddediyoruz. Filistinlilerin cinselliğinin ve Filistinlilerin farklı cinselliklere yönelik tutumlarının, sömürgeleştirilmiş bir topluma insanlık bahşetmek için kriter olarak kullanılmasını reddediyoruz. Bizler, liberal insanlığın sömürgeci biçimlerine yakınlığımız nedeniyle değil, kusurlarımızla birlikte insan olduğumuz için yaşamayı hak ediyoruz.

“Queerliğimiz temelinde bizi toplumumuza, toplumumuzu bize yabancılaştırmaya çalışan sömürgeci ve emperyalist taktikleri reddediyoruz. Ataerki ve kapitalizm de dahil olmak üzere, birbirine bağlı baskı sistemleriyle mücadele ediyoruz ve özerklik, topluluk ve özgürleşme hayallerimizin doğası gereği kendi kaderimizi tayin etmeyi arzuluyoruz. Yerleşimci-sömürgecilik ile hiçbir queer kurtuluş sağlanamaz ve bize hükmeden ırksallaştırılmış, kapitalist, faşist ve emperyal yapılara gözünü yuman hiçbir queer dayanışma mümkün olamaz.

İşgalin olduğu yerde gökkuşağı olmaz

Talepler

“Dünyanın dört bir yanındaki queer ve feminist aktivistleri ve grupları, yerinden edilmeye, toprak hırsızlığına ve etnik temizliğe karşı topraklarını ve geleceklerini savunan, Siyonist yerleşimci-sömürgeciliğe karşı mücadele eden Filistin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Bu çağrıya sadece bildiriler paylaşarak ve mektuplar imzalayarak cevap verilemez. Bu çağrıya ancak Filistin’de ve dünyanın dört bir yanında sömürgecilik karşıtı ve özgürlükçü mücadelelere aktif bir şekilde katılarak cevap verilebilir. Tereddütsüz ve dolaysız taleplerimiz aşağıdaki gibidir:

“İsrail fonlarını ve tüm İsrail kurumlarıyla işbirliğini reddedin ve BDS hareketine katılın.



“Grev yapın: Sessizce veya alenen, sömürülen emeğinizin Filistin direnişinin susturulması veya askeri-yerleşimci sömürgeciliğin ve soykırımının finanse edilmesi, desteklenmesi ve onaylanması için kullanılmasını reddedin.



“Sömürgecilik karşıtı queerlerin on yıllardır yaptığını yapın: Hikayenin anlatıcısı rolünü geri alın ve Filistin hakkında konuşmanın şartlarını siz belirleyin. Filistin’de yaşanan şey Soykırımdır. İsrail devleti Yerleşimci-Sömürgecidir. Filistinliler askeri olarak işgal edilmiş ve sömürgeleştirilmiş bir toplumdur. Uluslararası hukuka göre İsrail’in işgal ettiği halka karşı kendini “savunma” hakkı yoktur, Filistinlilerin ise işgale karşı direnme hakkı vardır. Ateşkes talebinde bulunmak, İsrail’i insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutmanın ilk adımıdır. Aynı zamanda, Gazze’ye yönelik kuşatmanın kırılmasını ve Siyonist yerleşimci koloninin dağıtılmasını talep etmeliyiz.

ÜniKuir: İşgalci İsrail’in LGBTİ+ hakları için mücadele yalanını yemiyoruz

Nehirden denize

“Soykırıma aktarılan fonların kesilmesini ve İsrail’e verilen askeri, diplomatik ve siyasi desteğin durdurulmasını talep etmek için seçilmiş siyasi temsilcilerinizle iletişime geçin. Özellikle Fransa’da, Birleşik Krallık’ta, ABD’de ve Almanya’da istikrarlı şekilde uygulanan; Filistinlilerle dayanışmanın suç sayılması durumlarına karşı çıkın. Avrupa’daki Yahudi düşmanlığını bağlamından koparıp sömürgeci ve İslamofobik propaganda için kullanarak Filistinlilere ve ırkçılığa maruz bırakılan destekçilerine karşı kullanılan suçlamaları reddedin ve ses çıkarın.



“Büyük caddeleri kapatın. Şehrinizdeki merkezi tren garında oturma eylemi örgütleyin. Ticaret akışını kesin. İşbirlikçilik bir eylemsizlik hali değil, aktif bir karardır.



“Biz queer Filistinliler, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıyız ve sizi bilgilendiriyoruz: Kudüs’ün ağır biçimde askerileştirilmiş sokaklarından Huvara’nın yakılmış topraklarına, Yafa’nın gözetlenen sokaklarına ve Gazze’nin kuşatma duvarlarının ötesine kadar, Filistin nehirden denize özgür olacak.”

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