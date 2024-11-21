ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 08:14
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 08:20
2 dk Okuma

Filistinli Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde 45. yılına girdi

İsrail hapishanesindeki Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, açık renkli ve desenli bir başörtüsü takan bir kadın görülüyor. Kadın, oturma odası gibi görünen bir mekânda oturuyor ve ciddi bir ifadeyle elinde bir erkeğin portresinin bulunduğu çerçeveyi tutuyor. Portrede bir adamın yüzü yer alıyor ve üzerinde Arapça metinler ile kırmızı renkli el yazısı ya da işaretlemeler bulunuyor. Arka planda desenli yastıklar, ahşap kapılar ve dekoratif vazolar olan sıcak ve kişisel bir ortam görülüyor. Kadının ifadesi hüzünlü, bu durum bir yas ya da anma hissi verebilir.
Fotoğraf: AA

"Filistinli esirlerin önderi" olarak bilinen Nail el-Bergusi'nin, İsrail hapishanelerinde 45'inci yılına girdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 67 yaşındaki Bergusi'nin İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olduğu hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada ilk kez 1978'de tutuklandığı ve 34 yıl kesintisiz şekilde hapishanede kaldığı belirtilen Bergusi'nin İsrail hapishanelerindeki 45'inci yılına girdiği ifade edildi.

İsrail'in Bergusi'yi "silahlı operasyonlar düzenlemek, İsrail'e karşı çalışan hücreler tanzim etmek ve Fetih hareketine üye olmakla" suçladığına işaret edilen açıklamada, "Bergusi, İsrail ile Hamas arasında 2011’de yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakıldı. İşgalciler onu 2014 yılında yeniden tutukladı ve halen parmaklıklar ardında." ifadelerine yer verildi.

Shata hapishanesinde tutulan Bergusi'nin de diğer Filistinli tutuklular gibi benzeri görülmemiş taciz, tecrit, işkence ve şiddete maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, "İşgalciler, Bargusi'yi sevdiklerine ve akrabalarına veda etmekten mahrum bıraktı. Anne ve babasını kaybetti ve onlara veda edemedi." denildi.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu

İsrail hapishanesindeki Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Henüz 19 yaşındayken girdiği cezaevinden 2011'de İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu çıkan ve sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.

Haber Yeri
İstanbul
filistin'de protesto Filistin'e Özgürlük Platformu israil filistin filistin'de taş toplayan çocuklar filistin - israil filistin israil tarihçesi filistin eylem komitesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git