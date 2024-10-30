Filistinli LGBTİ+ örgütlerinden ILGA’ya İsrail tepkisi

Filistinli LGBTİ+ örgütleri, Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği’ne (ILGA World), İsrailli LGBTİ+ örgütlerinin 2026-27 ILGA Dünya Konferansı’na Tel Aviv'de ev sahipliği yapma teklifinin reddedilmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

ElQaws, Queers in Palestinian, ve Ballroom Palestine gibi Filistinli queer gruplar tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkına yönelik canlı yayınlanan soykırımın ortasında, İsrailli örgütlerin PR kampanyalarıyla imajlarını 'pembe boyama' yoluyla akladığı" gerekçesiyle bu adımın talep edildiği belirtildi.

ILGA Asya ve Güney Afrika LGBTİ+ örgütlerinden de destek gören bu çağrılar sonucunda ILGA World, Tel Aviv'de yapılacak konferans teklifini reddetmeyi ve İsrailli Aguda örgütünün üyeliğini askıya almayı içeren iki önerge sundu. Ancak ILGA World, Filistinli örgütlerden bu iddialara dair “kanıt” sunmalarını istedi.

Filistinli queer gruplar ise, “Filistin’deki İsrail işgali ve İsrailli örgütlerin bu projeye katılımı en çok belgelenmiş ihlallerden biridir; bu talep, bizim sırtımıza yüklenmemesi gereken bir sorumluluktur” diyerek kanıt sunma taleplerini geri çevirdi.

İşgalin olduğu yerde gökkuşağı olmaz

Talepler

10. İstanbul Trans Onur Haftası’nın Türkçeye çevirdiği ve “Rojava’dan Filistin’e, Lübnan’dan işgal altındaki tüm topraklara özgürlük. Direnenlere selam yolluyoruz. Nehirden denize özgür Filistin, Bijî berxwedana lubunya” notuyla yayımladığı açıklamada yer alan talepler şöyle:

“Filistinli kuir gruplar ILGA World ve üye kuruluşların yanı sıra müttefiklerinden de şunları talep ediyor: The Aguda, Hoshen ve Havruta da dahil olmak üzere tüm İsrailli grup üyelerinin üyelikleri bir inceleme prosedürü olmaksızın derhal iptal edilmelidir. Faşist örgütleri ILGA Dünyasından defedelim.

Yaklaşan Cape Town konferansında (Kasım 2024) ILGA World'ün beyanı ve eylemi yoluyla kararlılığını netleştirme fırsatını yakalayın ve ILGA'nın yakın ve uzak gelecekte soykırım ve sömürgeciliğe suç ortağı olan örgütlerden uzak duracağı aktif yolları keşfedin.”

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