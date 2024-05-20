Filistinli gruplardan İran’a taziye mesajları

Filistinli gruplar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yayımladığı taziye mesajında “Şehitler, Filistin davasına destekleme ve halkımızın mücadelesine yardım etme konusunda onurlu ve şerefli konumlara sahip İran'ın en iyi liderlerindendi” dedi.

İran liderliğine ve halkına taziyelerini ileten Filistin İslami Cihad Hareketi ise “İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Filistin halkının cihadını ve direnişini destekleme konusunda önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

“Bu büyük kayıp ve acı kaza nedeniyle İran halkına ve liderlerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” diyen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), hayatını kaybeden İranlı yetkililerin Filistin davası ve direnişini, özellikle de ‘Aksa Tufanı Operasyonu’nu desteklemek için ‘yoğun çaba’ sarf etmiş isimler olduklarını belirtti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri, “İran halkı ve liderliğinin, her zaman olduğu gibi bu çetin sınavın da üstesinden geleceğine güvenimiz tamdır” dedi.

Hizbullah ve Ensarullah’ın açıklamaları

Lübnan Hizbullah’ı ve Yemen’deki Ensarullah Hareketi de (Husiler), İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için taziye mesajları yayımladı.

Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik el-Husi mesajında İran halkı ve liderliğine başsağlığı dilerken, Hizbullah açıklamasında İranlı yetkililerin Filistin direnişine verdiği desteklere vurgu yaptı.

Ne olmuştu? İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün (19 Mayıs) helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yaptığını ve kaza meydana geldiğini, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti. AA'nın haberine göre, Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. İran ise helikopterin yerini İran dronlarının belirlediğini açıkladı. Reisi’nin helikopteriyle birlikte uçan diğer iki helikopter de bölgeye zorunlu iniş yapmıştı. IRNA'nın bu sabaha karşı Telegram hesabından yaptığı duyuruda “Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar” demişti. Kısa süre sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında olduğu heyet ile mürettabatın helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(VC)