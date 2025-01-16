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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025 12:25
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 12:32
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Filistinli gruplardan ateşkes açıklamaları: "Çatışmada bir dönüm noktası"

Hamas, İslami Cihad ve FHKC’nin aralarında olduğu Filistinli gruplar, Gazze Şeridi’nde ateşkese varılmasına ilişkin açıklamalar yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistinli gruplardan ateşkes açıklamaları: "Çatışmada bir dönüm noktası"
*Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sevinç gösterileri, 15 Ocak 2025. (Fotoğraf: AA)

Filistinli gruplar, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını, çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

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Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), “Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkımızın efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi’nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz kahramanca direnişin meyvesidir” dedi.

Anlaşmanın, İsrail ile çatışmada bir dönüm noktası olduğunu belirten Hamas, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğun başarısında oynadıkları önemli rolden övgüyle söz etti.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve direniş gruplarının, İsrail’in saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve esir değişimi yapılması için onurlu bir anlaşma dayatmayı başardığını duyurdu.

İslami Cihad’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün halkımız ve direnişi, efsanevi kararlılıkları ve cesur, yiğit savaşçıları nedeniyle, saldırıları durdurmak ve (İsrail’in) geri çekilmesini sağlamak ve onurlu bir esir değişimi gerçekleştirmek için onurlu bir anlaşmayı dayattı” ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Telegram hesabından paylaştığı mesajda, “Gazze, soykırıma karşı zafer kazanıyor. Yaşasın direniş... Yaşasın halkımızın dirençli elleri” dedi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), “Gazze’deki ateşkes, halkımızın direncinin, fedakârlıklarının ve cesur direnişinin bir meyvesidir. Düşmanı, saldırgan savaşı sona erdiren kapsamlı bir anlaşmayı kabul etmeye zorlamamızla, mücadelemizde tarihi bir aşamayı geride bırakmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamas ve İsrail, Gazze'de çatışmanın durması ve esir takası için anlaşmaya vardı
Hamas ve İsrail, Gazze'de çatışmanın durması ve esir takası için anlaşmaya vardı
15 Ocak 2025

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi’ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841’i çocuk olmak üzere, 46 bin 707 Filistinli hayatını kaybetti, 110 bin 265 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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