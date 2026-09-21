Filistinli gruplar, FKÖ’nün yeniden yapılandırılması için uzlaştı

Filistinli gruplar, Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptıkları görüşmelerde Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) yeniden yapılandırılması ve yaklaşan yasama seçimleri konusunda mutabakata vardı.

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) yazılı açıklamasına göre görüşmeleri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran başkanlığındaki heyet yürüttü. İslami Cihad, Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Halk Direniş Komiteleri temsilcileri de toplantılara katıldı.

Gruplar, yasama seçimleri konusunda koordinasyonu sürdürme ve Filistin siyasetindeki bölünmüşlüğü sona erdirme konusunda ortak tutum benimsedi. Taraflar ayrıca FKÖ’yü “demokratik ve katılımcı temeller üzerinde” yeniden yapılandırma konusunda uzlaştı.

Gruplar, Filistinlilerin Yasama Meclisi ve Filistin Ulusal Konseyi’ndeki temsilcilerini özgür, adil ve şeffaf seçimlerle belirleme hakkı bulunduğunu vurguladı.

Hamas’ın aktardığı ortak tutuma göre gruplar, temsilcilerin belirlenmesinde “atama, dışlama ve münferit hareket edilmesini” reddetti.

Taraflar ayrıca İsrail’in işgali, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, zorla yerinden etme ve ilhak politikalarına karşı ortak bir strateji geliştirme konusunda uzlaştı. Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesini de ortak talepleri arasında sıraladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz’da yayımladığı kararnameyle yasama seçimlerinin 28 Kasım 2026’da yapılacağını duyurdu.

Kararname, Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri Filistin Yasama Konseyi üyelerini seçmek üzere sandığa çağırıyor. Filistin yönetimi, devlet başkanlığı seçimini ise 2027’nin ilk çeyreğinde yapmayı planlıyor; kesin seçim tarihini daha sonra açıklayacak.

Filistin’de son yasama seçimleri Ocak 2006’da yapıldı. Böylece 28 Kasım’daki seçimler gerçekleşirse Filistinliler 20 yılı aşkın aradan sonra Yasama Konseyi üyelerini yeniden seçecek.

FKÖ hakkında

1964’te kurulan ve farklı Filistinli siyasi hareketleri ve toplumsal örgütleri bünyesinde barındıran çatı örgüt. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1974’te FKÖ’yü Filistin halkının temsilcisi olarak görüşmelere davet etti ve örgüte gözlemci statüsü verdi. Filistin’in 2012’de BM’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanması, FKÖ’nün Filistin halkının temsilcisi olarak BM’deki rolünü ortadan kaldırmadı.

FKÖ’nün başlıca kurumları arasında Filistin Ulusal Konseyi, Merkez Konseyi ve Yürütme Komitesi bulunuyor. Ulusal Konsey örgütün yasama organı, Yürütme Komitesi ise kararların uygulanmasından sorumlu yürütme organı olarak çalışıyor.

Hamas ve İslami Cihad FKÖ üyesi değil. Bu hareketlerin örgüte katılımı ve FKÖ’nün daha kapsayıcı biçimde yeniden yapılandırılması, Filistinli gruplar arasındaki görüşmelerin uzun süredir gündeminde.

FKÖ, bugün de Filistin halkının uluslararası düzeyde tanınan temsilcisi konumunu sürdürüyor. Yürütme Komitesi’nin başkanlığını Mahmud Abbas, başkan yardımcılığını ise Hüseyin eş-Şeyh yürütüyor.