Filistinli gazeteci, İsrail ordusunun gözaltı merkezindeki işkenceyi anlattı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail'de Necef (Negev) Çölü'ndeki Sde Teman gözaltı merkezinde alıkonulan Filistinli gazeteci Muhammed Sabir Arab, yaşadıklarını ve gözlemlerini kendisini ziyaret eden avukatı Halid Muhacene'ye anlattı.

İsrailli tanıklar, Gazzeli tutukluların maruz kaldığı işkenceyi anlattı

İsrail askerlerinin sıkı kısıtlamaları ve denetimi altında gerçekleşen görüşmede, nerede tutulduğunu bilmeyen Filistinli gazeteci Arab'ın avukatına ilk sorduğu soru "Ben neredeyim?" oldu.

El-Arabi kanalı muhabiri olarak çalışan Filistinli gazeteci Muhammed Sabir Arab, yaklaşık 100 gün önce İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesine baskınında alıkonulmuştu.

“İnsanlık onurunu aşağılayan korkunç şartlar”

Gazzeli gazeteci Arab, İsrail ordusunca yönetilen Sde Teman gözaltı merkezinde Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin "insanlık onurunu aşağılayan korkunç şartlarda tutulduğunu" ifade etti.

Arab, "Sde Teman'da tutulan Filistinlilerden hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını, alıkonulan Filistinlilerin işkence, aşağılama ve kötü muameleye maruz kaldığını" söyledi.

Fotoğraf: CNN

“Gözleri bağlı ve zincirlenmiş şekilde tutuluyorlar”

Filistinli gazeteci, Sde Teman'da alıkonulan Filistinlilerin tüm gün "gözleri bağlı ve zincirlenmiş bir şekilde tutulduğunu" aktardı.

Yaklaşık 50 gündür elbiselerini değiştiremediğini belirten Arab, avukatıyla görüşmeden önce pantolonunu değiştirmesine izin verildiğini, gömleğini değiştirmesine ise izin verilmediğini ifade etti.

“Cinsel şiddet ve tecavüz”

Muhammed Sabir Arab, Sde Teman'da tutulan Filistinlilerin "sürekli olarak cinsel şiddet ve tecavüz de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde işkence ve saldırılara maruz kaldığını" vurguladı.

Gördükleri işkence ve kötü muamele nedeniyle alıkonulan bazı Filistinlilerin hayatını kaybettiğini aktaran Arab, darp, aşağılama ve hakaretlerin sonunun gelmediğini, Filistinlilerin birbirleriyle görüşmesine de izin verilmediğini anlattı.

“Kendi kendine konuşsa bile darp ediliyor”

Filistinli gazeteci, "Kim konuşsa şiddetli bir şekilde darp ediliyor, kendi kendine konuşsa, gizlice hamd ve dua etse bile. Alıkonulanlar, namaz veya herhangi bir dini ritüeli yapmaktan mahrum bırakılıyor" dedi.

Bazı kişilerin uzuvlarının kesildiğini aktaran Arab, insanların vücudundan anestezi yapılmadan kurşunların çıkarıldığını belirtti.

“Bir dakika tuvalet ve duş hakkı”

Arab, "Sde Teman'da tutulanların çevresinde sürekli polis köpeklerinin bulunduğunu, her 4 tutukluya birer dakika tuvalet kullanma hakkı verildiğini, bu süreyi aşanların cezalandırıldığını" söyledi.

Alıkonulan Filistinlilerin ayakkabılarını yastık yaparak yerde uyumak zorunda kaldığını söyleyen Arab, Sde Teman'da tutulanlara haftada bir kez yalnızca 1 dakika duş alma hakkı verildiğine dikkati çekti.

“Birkaç lokma peynir, birkaç parça salatalık”

Arab, alıkonulanların gündüz uyumalarına izin verilmediğini ve alıkonulduktan ancak 50 gün sonra saç tıraşına izin verildiğini ifade etti.

Yemek olarak "birkaç lokma peynir, birkaç parça salatalık veya domates" verildiğini aktaran Arab, tüm öğünün bundan oluştuğunu kaydetti.

Uydu fotoğrafı: Filistin Enformasyon Merkezi Sde Teman kampı: “İsrail’in Guantanamo’su” İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin öldürüldüğüne ve bu kişilere işkence yapıldığına yönelik raporların ve haberlerin ortaya çıkmasının ardından 5 İsrailli insan hakları kuruluşunun Sde Teman'ın kapatılmasını talep eden başvurusunu değerlendirmeye aldı. İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Haaretz gazetesinin 4 Haziran tarihli haberine göre İsrail ordusu, 36'sı Sde Teman'da olmak üzere Gazze'de alıkonulan 48 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı. Al Mayadeen’in “İsrail’in Guantanamo’su” diye adlandırdığı Sde Teman'da tutulduktan sonra serbest bırakılan bazı Filistinliler de İsrail ordusunun yönettiği gözaltı merkezinde sistematik işkence, aşağılama, darp ve kötü muameleye maruz kaldıklarını anlatmıştı. Haaretz gazetesinin mayıs sonunda İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde veya hapishanelere götürüldüğü sırada şiddetli darp, tıbbi bakımsızlık gibi nedenlerden hayatını kaybettiği, açılan soruşturmaların karşılıksız kaldığı belirtilmişti. Haberde, ismi açıklanmayan bir kaynağın Sde Teman için "başka bir dünya, bir kara delik" ifadesini kullandığına dikkati çekilerek, sağlık alanından kaynakların da bu gözaltı merkezini "hastalıkların kuluçka merkezi" olarak nitelediği kaydedilmişti.

33 Filistinli serbest bırakıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi bugün serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakılan Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine, hastaneye ulaşan Filistinlilerin zayıf düştüklerini ve vücutlarında işkence izlerinin görüldüğünü söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldürüldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)